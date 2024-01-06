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Türkiye'nin Somon İhracatı 2023'te Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin Somon İhracatı 2023'te Yüzde 9 Arttı

Türkiye'nin somon ihracatı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak, 396 milyon 315 bin 453 dolara ulaştı. Türk somonunun ihracatı miktar bazında da artış göstererek 49 bin 196 tondan 63 bin 161 tona çıktı. Türk somonu ihracatında Doğu Karadeniz Bölgesi de önemli bir paya sahip oldu ve bölgeden yapılan ihracat yüzde 38 arttı. Türk somonu ihracatında hedeflerin yüksek olduğunu belirten DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, pazar çeşitliliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini ve Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti pazarlarına odaklanacaklarını söyledi.

Türkiye\'nin Somon İhracatı 2023\'te Yüzde 9 Arttı
06.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:12
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Türkiye'nin somon ihracatı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak, 396 milyon 315 bin 453 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonunda, 2022'de 363 milyon 102 bin 216 dolar olan ihracat, 2023'te 396 milyon 315 bin 453 dolara yükseldi.

Miktar bazındaki ihracat ise 49 bin 196 tondan, 63 bin 161 tona çıktı.

Böylece, geçen yıl yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla oranla miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 9 arttı.

Ülkeden geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 45 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldı.

Türkiye'den 2023'te Rusya Federasyonu'na 41 bin 461 ton karşılığı 231 milyon 958 bin 984 dolarlık somon ihraç edildi. Önceki yıl ise Rusya'ya 28 bin 527 ton karşılığı 210 milyon 940 bin 589 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece, Rusya Federasyonu'na yapılan somon ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 45, değerde yüzde 10 arttı.

Rusya Federasyonu'nu 49 milyon 478 bin 165 dolarla Almanya, 39 milyon 416 bin 716 dolarla Vietnam takip etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yapılan ihracat yüzde 38 arttı

Türk somonu ihracatında Doğu Karadeniz Bölgesi de payını artırdı.

Bölgeden geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 21 ülkeye 26 bin 702 ton karşılığı 157 milyon 898 bin 12 dolarlık somon satıldı.

Bölgeden önceki yıl 15 bin 853 ton karşılığı 114 milyon 191 bin 747 dolarlık somon ihraç edilmişti. Bu kapsamda, geçen yıl yapılan somon ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 68, değerde ise yüzde 38 arttı.

"Türk somonu ihracatında büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk somonunun geçen yılı ihracat artışı ile kapattığını söyledi.

Türk somonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Gürdoğan, "Türk somonu ihracatında en öncelikli hedefimiz pazar çeşitliliğini sağlamaktır. DKİB olarak yaptığımız çalışmalar ve projeler kapsamında 2024'te Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti pazarlarında bu faaliyetlere odaklanacağız." dedi.

Gürdoğan, Türk somonu ihracatını artırmak istediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk somonu ihracatımızın ve pazar payımızın artırılması için özellikle soğuk hava depoları, paketleme tesisleri ve nihai ürün sunmamız çok önemli. Çünkü Türk somonunu biz yarı mamul ürün olarak satıyoruz, tam mamul olarak yollayamıyoruz. Onun için biz yeni soğuk hava depoları, işleme tesisleri ve yeni alanlarla beraber Türk somonu ihracatında büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz."

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'in de Türk somonu ihracatında önemli bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölge olarak da bugün geldiğimiz nokta, Türk somonu ihracatında Türkiye ortalamasının üzerine çıktığımızdır. İlerleyen günlerde bu rakamın çok daha büyüyeceğine inanıyoruz. Bu yıldaki hedeflerimiz bölge olarak Türkiye ortalamasındaki rakamı yükseltmek, yüzde 9 olan Türkiye ortalamasındaki artışı da yüzde 30'lar seviyesine çekmek. Uzak Doğu'nun yanında Amerika ülkeleriyle de somon ihracatına başladığımızı göz önüne aldığımızda bu rakamlara ulaşılabileceğini ön görüyoruz."

DKİB olarak sürekli ihracatı artırmak için çalıştıklarını ifade eden Gürdoğan, "Özellikle UR-GE ve AR-GE projelerimizle ilgili çalışmalarımız var. DKİB olarak UR-GE projemiz kapsamında yeni pazar arayışlarımız, fuar programlarımız ve buna bağlı teknoloji transferi noktasında çalışmalarımız olacak. Su ürünleri sektöründeki firmalarımızla yeni pazar arayışlarımızı da derinleştirerek çok daha yüksek rakamlara ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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