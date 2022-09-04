Tahıl ambarı Konya Ovası'nda beklenen rekolte artışı çıktı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası kış mevsiminde yoğun kar yağışı alarak bereketli bir dönem geçirirken, ovada rekolte geçen yıla oranla yükseldi. Buğdayda rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 25 arttığı bildirildi.

Yüz ölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında üretim yapılıyor. Son iki yılın en yoğun kar yağışını aldığı raporlanan ve bereketli bir dönem geçiren ovada hububat hasadı sona erdi.

Geçen seneye oranla yüzde 25'lik rekolte artışı

Hasat döneminde buğday ve arpa rekoltelerinin geçtiğimiz dönemlere göre arttığını kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Buğday ve arpada rekolte beklediğimiz gibi yükseldi. Buğdayda geçen seneye oranla yüzde 25'lik Konya bölgesinde rekolte artışı oldu. Geçen yıl ekmeklik ve makarnalık buğday dahil yaklaşık olarak 1 milyon 590 bin ton civarında hasadımız vardı. Bu yıl ise yaklaşık olarak 1 milyon 950 bin ton civarında bir buğdayda hasadımız gerçekleşti. Bu da yaklaşık olarak yüzde 25'lik bir artışın nedeni oldu. Artışın en büyük etkenlerinden birisi kışın yağışların bol olması, bahar aylarında yağan yağmurların yerinde ve zamanında olması. Tabii Nisan ayındaki yağan yağmurlar biraz daha erken dönemde yağmış olsaydı bu rekolte biraz daha da yükselecekti. Arpa olarak yüzde 37'lik bir rekolte artışı oldu. Konya bölgesinde geçen sene yaklaşık olarak 843 bin ton civarında olan arpamız, bu yıl ise yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton civarında arpa hasadı gerçekleştirdik" dedi.

"Rekoltenin artmasındaki etkenlerin büyük bir kısmı yağış ve iklim"

Bereketli bir sezon sonrası rekolte artışlarının yaşandığını anlatan Burak Kırkgöz, "Bereketli bir yağışlı sezon oldu. Tabii rekoltenin artmasındaki etkenlerinden büyük bir kısmı yağış ve iklim olurken diğer etkenler ise çiftçilerimizin artık bilinçli hareket etmesi, sulaması, gübrelemesi, doğru zamanda doğru şekilde yapması bunların biri oldu. Bu yılki fiyatlar da çiftçiyi tatmin edici miktardaydı. TMO'nun da burada üzerine çok büyük görevler düşüyordu. Bu yıl buğday ve arpa alımlarında TMO'nun ciddi anlamda bir alışı oldu. Bu da tabii piyasayı biraz daha dengeledi ve çiftçilerin fiyat anlamında da memnun olacakları fiyatlarda ürünlerini satmalarına neden oldu" şeklinde konuştu.

"Ekimlerin Kasım ayına sarkması verimlerin artışına da sebebiyet verdi"

İklimlerin değişmesinin hububat üretiminde ekim zamanının değişmesine neden olduğunu söyleyen Kırkgöz, "Normalde ürünü ekmek için 15 Ekim gibi yapılan ekimlerin Kasım ayına sarkması tohumluk üretiminde ve mahsul üretimindeki verimlerin artışına da sebebiyet verdi. Yani geçtiğimiz yıl çiftçilerimiz bir kısmı ekimin sonuna doğru, yağışlara doğru ekimlerini gerçekleştirdi. Bu da ilerleyen dönem rekoltenin artmasına da, çiftçilerin verimlerinin artmasına da sebebiyet veriyor. Muhtemelen bu yıl da aynı şekilde artık Kasım aylarına doğru ekimlerini gerçekleştirmesi için çiftçilerimize önerilerde bulunacağız. Hububatta sertifikalı tohumların önemi çok büyük. Sertifikalı tohum kullanan çiftçilerde yaklaşık olarak yüzde 10 ile yüzde 20 arasında verim artışını gördük. Bunu biz denemelerimizde yaptığımız verim sonuçlarını da yaşadık. Çiftçiler de bunun farkında. Sertifikalı tohum biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü ciddi maliyetlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu. - KONYA