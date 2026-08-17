Türkiye’nin Tunus’a İhracatı %9,9 Arttı

MÜCAHİT ENES SEVİNÇ/ FAHRİ AKSÜT - Türkiye'nin yılın 7 ayında Tunus'a gerçekleştirdiği ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 720 milyon 386 bin dolara ulaştı.

İki ülke arasında 2004'te imzalanan ve halen yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı avantajlarla Türkiye, Tunus'un ithal ettiği birçok sanayi ürününde en büyük tedarikçi olarak öne çıkıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığının Tunus ülke potansiyel ürün matrislerinden derlediği bilgilere göre, Tunus'un söz konusu ürün gruplarındaki ithalatında Türkiye'nin payı pamukta yüzde 35,6, makine ve mekanik cihazlarda yüzde 31,5, elektrikli makine ve cihazlarda yüzde 26,3, kauçuk ve kauçuktan eşyalarda yüzde 27 ve sentetik veya suni liflerle karıştırılmış pamuklu mensucatta ise yüzde 18,6 seviyesinde bulunuyor.

Hayvansal, bitkisel, katı ve sıvı yağlar ile bunların parçalanma ürünlerinde ise Türkiye'ye yüzde 0,4 gümrük vergisi uygulanmasına rağmen Türk şirketleri yüzde 79,7 payla bu alanda en büyük tedarikçi olmayı sürdürüyor.

Yılın 7 ayında Tunus'a ihracat yüzde 9,9 arttı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yılın 7 ayında Tunus'a gerçekleştirdiği ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 720 milyon 386 bin dolara ulaştı. Türkiye'nin söz konusu pazara ihracatı 2025'te de yüzde 13,7 artarak 1,2 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştı.

İki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin etkisiyle Türkiye'nin Tunus'a ihracatı, temmuz ayında 10 sektörde geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Temmuzda en yüksek artış yüzde 226 ile kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken bu sektörü yüzde 87 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 84,3 ile halı, yüzde 66,7 ile çelik ve yüzde 47,2 ile kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Aynı dönemde fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 34,8, iklimlendirme sanayisi yüzde 22,9, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 14,4, demir ve demir dışı metaller yüzde 9,2 ve makine ve aksamları yüzde 7,8 arttı.

Yılın 7 ayında ise kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 83,8 artışla 2,5 milyon dolara, çelik ihracatı yüzde 40,8 artışla 108 milyon dolara, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 39,7 artışla 50,6 milyon dolara, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 38,3 artışla 11,4 milyon dolara ve fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 15,4 artışla 2,6 milyon dolara yükseldi.

"Üçüncü ülkelere yönelik ihracat modelleri üzerinde de yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Banu Küçükel, AA muhabirine, Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

Yılbaşından bu yana kaydedilen yaklaşık yüzde 10'luk ihracat artışının, her iki ülkenin iş insanları arasındaki karşılıklı güvenin ve ekonomik tamamlayıcılığın önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Küçükel, kamu ve özel sektör temsilcileri arasında temasların artırılmasına, karşılıklı yatırım fırsatlarının tanıtılmasına ve firmalar arası işbirliklerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini dile getirdi.

Küçükel, yıl içinde sanayi, tekstil, otomotiv yan sanayi, kimya, yapı malzemeleri, enerji, lojistik ve tarım sanayisi alanlarında iş çevrelerini bir araya getiren temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek dönemde söz konusu temasların geliştirilmesine ilişkin, "Tunus'un Afrika pazarlarına açılan stratejik konumu ile Türkiye'nin üretim ve teknoloji kapasitesini bir araya getirecek ortak üretim ve üçüncü ülkelere yönelik ihracat modelleri üzerinde de yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

"Daha yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı hedeflerimiz arasında yer alıyor"

Küçükel, yılın 7 ayında görülen ihracat artış eğiliminin korunması halinde, yıl sonunda ihracatın geçen yılki seviyenin üzerine çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Orta vadede hedeflerinin yalnızca ihracat rakamlarını artırmak değil, ticaretin niteliğini de geliştirmek olduğunu belirten Küçükel, "Daha yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı, ortak sanayi yatırımları, teknoloji transferi ve üretim ortaklıklarının geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.

Küçükel, ayrıca Tunus'un Avrupa Birliği ve Afrika pazarlarına erişim avantajı ile Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısını buluşturacak yeni iş modelleri oluşturulmasının, iki ülke arasındaki ticaret hacmini sürdürülebilir şekilde artırabileceğini ifade etti.

"Çelik sektöründe Türkiye'nin rekabetçi üretim kapasitesinin talep yaratmaya devam ettiğini söyleyebiliriz"

Küçükel, Türkiye'nin Tunus'a ihracatında kimyevi maddeler, tekstil ve çelik sektörlerinin öne çıkmasının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin üretim ve sanayi boyutunu da ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu sektörlerde Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi ile Tunus'un Avrupa pazarlarına yakınlığı ve sanayi altyapısının önemli bir tamamlayıcılık oluşturduğuna dikkati çeken Küçükel, şunları kaydetti:

"Kimya sektöründe özellikle endüstriyel ham maddeler, plastik ürünleri, boya ve özel kimyasallar alanında büyüme potansiyeli bulunduğunu düşünüyoruz. Tekstil ve hazır giyim alanında Türkiye'nin kaliteli, hızlı ve esnek üretim kapasitesi önemli bir avantaj sağlarken Tunus'un Avrupa'ya yakınlığı ve mevcut sanayi ekosistemi iki ülke firmaları arasında üretim ve tedarik zinciri işbirlikleri açısından fırsatlar sunuyor. Çelik sektöründe ise inşaat, altyapı ve sanayi yatırımlarına bağlı olarak Türkiye'nin rekabetçi üretim kapasitesinin talep yaratmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunlara ilave olarak makine ve ekipman, otomotiv yan sanayi, elektrik-elektronik, yenilenebilir enerji ekipmanları, sağlık teknolojileri, tarım makineleri, gıda işleme teknolojileri ve savunma sanayisi gibi alanlarda da önemli işbirliği fırsatları görüyoruz."

Küçükel, son olarak, yüksek katma değerli sanayi ürünleri, dijital teknolojiler, yeşil dönüşüm çözümleri, enerji ekipmanları, medikal ürünler, tarım teknolojileri ve akıllı üretim sistemlerinde gelecek dönemde önemli büyüme potansiyeli gördüklerini de sözlerine ekledi.