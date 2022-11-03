Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim 2022'de fabrika açılışı yapılan Togg da seri üretim başladı. Açılış töreninde ilk sipariş talebini kürsüden yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, renk konusunda da eşi Emine Erdoğan'la istişare edip karar vereceğini söylemişti.
Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Maşallah, her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanımla istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Bugün katıldığı canlı yayında eşiyle yaptığı istişareden çıkan kararı duyuran Erdoğan, "Eşim kırmızıyı beğendi, dolayısıyla biz kırmızı alacağız." dedi.
Öte yandan Togg, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak açılışta TOGG CEO'suna seslenen Erdoğan, "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." demişti. Erdoğan talebi üzerine Togg'un renklerine yeşil de eklendi.
Son Dakika › Ekonomi › 'Eşimle istişare edip karar vereceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'da renk seçimini yaptı - Son Dakika