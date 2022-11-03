"Eşimle istişare edip karar vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'da renk seçimini yaptı - Son Dakika
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"Eşimle istişare edip karar vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'da renk seçimini yaptı

03.11.2022 00:08

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un açılış töreninde ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, renk konusunda eşi Emine Erdoğan'la ortak karar verip hareket edeceklerini söylemişti. Katıldığı canlı yayında eşiyle yaptığı istişareden çıkan kararı duyuran Erdoğan, "Eşim kırmızıyı beğendi, dolayısıyla biz kırmızı alacağız." dedi.

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim 2022'de fabrika açılışı yapılan Togg da seri üretim başladı. Açılış töreninde ilk sipariş talebini kürsüden yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, renk konusunda da eşi Emine Erdoğan'la istişare edip karar vereceğini söylemişti.

"EMİNE HANIMLA İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Maşallah, her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanımla istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ALACAĞIZ"

Bugün katıldığı canlı yayında eşiyle yaptığı istişareden çıkan kararı duyuran Erdoğan, "Eşim kırmızıyı beğendi, dolayısıyla biz kırmızı alacağız." dedi.

ERDOĞAN'IN TALEBİYLE YEŞİL RENGİ DE ÜRETİLECEK

Öte yandan Togg, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak açılışta TOGG CEO'suna seslenen Erdoğan, "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." demişti. Erdoğan talebi üzerine Togg'un renklerine yeşil de eklendi.

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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Eşimle istişare edip karar vereceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'da renk seçimini yaptı - Son Dakika


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