Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum

TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Herkesin merak ettiği soruya bir yanıt da Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı CNN Türk- Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan programda ekonomiden seçimlere, dış politikadan teknolojik gelişmelere kadar birçok konuda merak edilenleri yanıtladı.

"KORKUTUCU BİR FİYAT OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli otomobil TOGG'la ilgili de açıklamalar yaptı. Erdoğan, TOGG'un ne zaman yollarda görüleceği ve satış fiyatının ne olacağına dair soruya "Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. Hedefimiz, inşallah 29 Ekim'e TOGG'u yetiştirelim istiyoruz." diye konuştu.

SÜRÜŞ DENEYİMİNİ ANLATTI

TOGG'un çok huzurlu ve rahat bir araç olduğunu belirten Erdoğan, "Hız yaptınız mı?" sorusuna, "Tabii. Zaten Gürcan Bey 'Başkanım ne kadar basacaksan bas' diyor. Dedim 'Başıma iş mi açacaksın?' Bu arabanın özelliği orada zaten. Şimdi buradan ben eğer kilometreyi falan açıklarsam eleştiri alabilirim. Bunu açıklamayayım. Potansiyeli süper." şeklinde yanıt verdi.

700 BİN LİRAYI AŞAN MODELLERDE ÖTV YÜZDE 40'DA

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Fakat, geçtiğimiz Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, Togg'un da fiyatı hakkında ipuçları veriyor. Hatırlanacak olursa, yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu. Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine giriyor. Düzenlemenin yapıldığı günlerde, Togg'un fiyatının da bu değişiklikten etkilenme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekilmişti.

4 TEKERLİ ÇEKİŞ MODELİNDEN YÜZDE 50 ÖTV ALINACAK

Öyle ki, yapılan açıklamalara göre Togg'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Böylece, Togg'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.

SATIŞ FİYATININ 910 BİN LİRA OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yeni mevzuata göre, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değerinin en fazla 700 bin TL olması durumunda, aracın perakende satış fiyatının da yaklaşık 910 bin TL olacağı söylenebilir.