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Turkcell ile ASPİLSAN'dan yerli lityum batarya iş birliği - Son Dakika

Turkcell ile ASPİLSAN'dan yerli lityum batarya iş birliği

27.01.2022 13:30
Turkcell ile ASPİLSAN'dan yerli lityum batarya iş birliği

Turkcell, lityum batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile geleceğe dönük iş birliğine imza attı.

Turkcell, lityum batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile geleceğe dönük iş birliğine imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, haberleşme şebekelerinin enerji altyapı sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan kimyasal kurşun asit (VRLA) akülerin yerine çevreci, uzun ömürlü ve güvenilir elektrokimyasal lityum akülerin kullanılması tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor.

Dünyadaki bu değişime paralel olarak Türkiye'de de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji ile Turkcell, güçlerini birleştirdi. 2019'da başlayan iş birliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünlerini ortaya çıkardı.

Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021'den bu yana Turkcell'in iletişim altyapı hizmeti veren ve faklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi. ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek yerli lityum bataryaların Turkcell şebekesinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Yerli imkanlarla geliştirildi"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şebeke altyapısında ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarıyla ilgili önemli bir iş birliği başlattıklarını bildirdi.

Sezgin, "Tüm kurumsal süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde atılan bu adım, karbon ayak izini azaltan çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi açısından da önem arz ediyor. Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lityum batarya konusunda ASPİLSAN Enerji ile teknik bilgi paylaşım ve prototip ürün tasarımlarıyla başlattıkları sürecin çalıştaylar, demo üretimi ve fabrika testleriyle geliştirildiğini anlatan Sezgin, "Ardından iş birliğimiz, Turkcell şebekesinde yapılan saha testlerindeki başarılı sonuçlarla da desteklendi. Bu yıl itibarıyla artık geliştirilen lityum bataryaların ASPİLSAN Enerji tarafından seri üretimlerinin yapılıp Turkcell şebeke altyapısında kullanımını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

"Haberleşme teknolojilerinde milli ve yerli üretime önemli katkı sunulacak"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise kuruldukları tarihten bu yana ülkenin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunma hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

Özsoy, "Dışa bağımlılığımızı azaltacak yenilikçi çözümler üretme noktasında yaptığımız iş birlikleri de oldukça kıymetli sonuçlara zemin hazırlıyor. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sonrasında haberleşme teknolojilerinde de milli ve yerli üretime önemli bir katkı sunulacak. Paydaşı olduğumuz bu proje kapsamında aynı zamanda ülkemizin cari açığına da katma değer sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell ile ASPİLSAN'dan yerli lityum batarya iş birliği

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Enerji, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell ile ASPİLSAN'dan yerli lityum batarya iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Turkcell ile ASPİLSAN'dan yerli lityum batarya iş birliği - Son Dakika
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