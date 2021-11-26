Türkiye'nin yüzde 50 marul ihtiyacını bu bölge sağlıyor

Bilecik'te marul üreticileri seralara umutlu girdi

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım;

"Türkiye'nin kış ayındaki marul ihtiyacının yüzde 50 ile 60'ını bizim burası karşılıyor"

"Maliyeti 60 kuruşu geçiyor, geçen sene 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 30 kuruş arasında sattık"

BİLECİK - İstanbul ve çevre illere çok miktarda sebze gönderdiği için " Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde yaklaşık 7-8 milyon kök marul dikimi oldu. Bu rakamlarla Türkiye'nin yüzde 50 marul ihtiyacını karşılamış oluyor.

Geçimini seracılıktan sağlayan Sakarya Havzası'ndaki köylerde hummalı mesai yapılıyor. Söğüt ve çevresinde üreticiler rekolteden memnun. Seralarda domates bitiminden sonra marul dikimini yapan üreticiler, bu yıla umutlu girdi. Söğüt'e bağlı Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, Sakarya Havzasında için "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak bilinen alanda Türkiye'deki marul tüketiminin yüzde 50-60'ının karşılandığı söyledi. Aralık 15-20 gibi diktikleri marulların kesiminin yapacaklarını anlatan Yıldırım, "Yakacık köyündeki seralarımızda domatesi bitirdik marula geçtik. Nasip olursa Aralık 15-20 gibi kesime girecek. Geçen sene şubatın sonuna kadar marul güzel para yaptı. Sonra pandemiden dolayı yapmadı. İnşallah bu sene umudumuz var. Bu marulun adedi şuanda maliyeti 60 kuruşu geçiyor, geçen sene 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 30 kuruş arasında sattık. Yakacık köyünde şuanda 400 dönüm marul var, bu da 3 buçuk 4 milyon civarı marul yapar. Türkiye'nin kış ayındaki marul ihtiyacının yüzde 50 ile 60'ını bizim Marmara'nın küçük Antalya'sı diye adlandırılan Söğüt ve İnhisar'ın köyleri karşılıyor" dedi.