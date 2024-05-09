Türkiye Nisanda 211 Milyon Dolarlık Yaş Meyve Sebze İhraç Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Nisanda 211 Milyon Dolarlık Yaş Meyve Sebze İhraç Etti

Türkiye Nisanda 211 Milyon Dolarlık Yaş Meyve Sebze İhraç Etti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin nisanda 211 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Gürüz, domates, biber ve limonun en çok ihraç edilen ürünler olduğunu belirtirken, Kuveyt, Irak ve Gürcistan pazarlarında dikkat çekici artışlar yaşandığını ifade etti.

09.05.2024 12:09
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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den nisanda 211 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Gürüz, yazılı açıklamasında, nisanda ülke geneli yaş meyve sebze ihracatında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Sektörün nisanda 279 bin 88 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğinin bilgisini paylaşan Gürüz, söz konusu dönemde en çok domates, biber ve limon ihraç edildiğini ifade etti.

Gürüz, dış satımda ülkeler bazında ortaya çıkan verilere değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, nisan ayında 211 milyon 494 bin dolar yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın dördüncü ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke 45 milyon 64 bin dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 36 milyon 524 bin dolarla Romanya ikinci sırada, 24 milyon 955 bin dolarla Ukrayna üçüncü sırada izledi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en dikkat çekici artışları Kuveyt, Irak ve Gürcistan pazarlarında yakaladık. Kuveyt'e yüzde 910 artışla 1 milyon 333 bin dolar, Irak'a yüzde 129 artışla 19 milyon 636 bin dolar, Gürcistan'a yüzde 113 artışla 6 milyon 353 bin dolar ihracat gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Nisanda 211 Milyon Dolarlık Yaş Meyve Sebze İhraç Etti - Son Dakika

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