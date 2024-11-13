Türkiye, Nükleer Enerji Hedefini Üç Katına Çıkarıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Nükleer Enerji Hedefini Üç Katına Çıkarıyor

Türkiye, 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhüdü imzaladı.

13.11.2024 19:19
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Türkiye'nin küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldığı bildirildi.

Dünya Nükleer Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ikinci gününde, 6 ülkenin daha "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, ülkelerin, COP29 Başkanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve Dünya Nükleer Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, imzacı ülkeleri temsil eden bakanlar ve üst düzey yetkililer tarafından duyurulduğu kaydedildi.

Söz konusu ülkelerin, Türkiye, El Salvador, Kazakistan, Kenya, Kosova ve Nijerya olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, böylece 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefleyen ülke sayısının 31'e yükseldiği ifade edildi.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirliklerinin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) ABD öncülüğündeki ülkeler, 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığına işaret edilen "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

Böylece ülkeler, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'de 2020 seviyesine göre 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Nükleer Enerji Hedefini Üç Katına Çıkarıyor - Son Dakika

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