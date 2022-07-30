TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara "iş dünyasına destek" çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara "iş dünyasına destek" çağrısında bulundu

30.07.2022 19:24
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara "iş dünyasına destek" çağrısında bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz." dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları vergi ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, Karadeniz'i güneye bağlayan ve hizmete giren Ovit Tüneli ile Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgeye önemli katkı sağladığını belirtti. Bu gelişmelerin, zaten bir marka olan Rize'nin turizmde ve ekonominin diğer alanlarında ismini duyuracağını aktaran Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Karadeniz'e olduğu gibi tüm Türkiye'ye önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Rize'ye önem verdiklerini, ilkokul, fen lisesi ve imam hatip lisesi yaptıklarını, Ardeşen, Çayeli ve Pazar'a ise 3 yeni okul daha kazandıracaklarını aktardı.

Rize denilince en büyük değer verdiği kişilerin başında Hayati Yazıcı'nın geldiğini belirten Hisarcıkloğlu, adalet duygusuna hayran olduğunu, Sarp Sınır Kapısı'nın onun bakanlığı döneminde modernize edildiğini vurguladı.

-"Yüz bin dosyanın yüzde 70'i çözüldü"

Ticari davaların Türkiye'de 4 yıl sürdüğüne değinen Hisarcıklıoğlu, "Alacağımızı 4 yıl sonra alabiliyoruz. TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtık. Batı'da Amerika, İngiltere, Kanada'da var. Ticari davayı iki tüccar anlar. Bizim kültürümüzde ahilik geleneğinde var. Bizdeki iyi örnekleri Batı almış. Şimdi bize arabuluculuk diye pazarlıyor. Bizim kültürümüzde içimize sinen bir şey var, arabulucu girer işi çözer. Ahilik, loncalık var. Hükümetimiz bunun yasasını çıkardı helalleşiyoruz. Yüz bin dosyanın yüzde 70'i çözüldü. Üç ayda çözüldü. Masrafı mahkemelerin yarısı. Üç ayda sonuç alıyor. Hayırlı bir işin açılışını yaptık." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde hükümet ile uyumlu çalıştıklarına işaret ederek "Uluslararası iş dünyası örgütlerinde üyeyim. Türk iş dünyası kadar pandemi dönemini daha az hasarla atlatan bir iş dünyası yok. Bu süreci en az hasarla biz atlattık. Sahadan sıkıntıyı alıp yukarı ulaştırmak çözüm üretiyor. Pandemi döneminde dertlerimize tercüman oldular. Sizlerin yaşadığı sorunları ve önerilerinizi topladılar. Pandemide 220 talepte bulunduk bunların yüzde 97'si çözüldü." değerlendirmesinde bulundu

Bankalara "İş dünyasına destek olun" çağrısı

Son günlerde üyelerinden finansman noktasında talepler geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz. Biz onların karına laf etmiyoruz. Tarihlerinin en büyük karını ediyorlar. Biz onlara laf etmiyoruz. Özellikle özel sektörün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Türk insanının çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu otomobil olduğunu ve 29 Ekim'de fabrikasının Gemlik'te açılacağını belirtti.

Ortak akıl ve diyalogla her sorunun aşılacağına değinen Hisarcıklıoğlu, "İşte o zaman, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Kimseyi siyasi düşüncelerinden dolayı ötekileştirmeyelim. Parmak izimiz birbirine benzemiyor. Allah bizi farklı yaratmasında bir bereket var. Farklı düşünen adamı kabul edeceğiz. Rifat'ın farklı düşüncesini tartışıp ortak akılda birleşeceğiz. Bunun mezhebi, etnik kökeni şu dediği zaman, dışladığın zaman kaybediyorsun." dedi.

Konuşmaların ardından, vergi rekortmeni ve 40 yılını doldurmuş oda üyelerine plaketleri verildi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
AK Partili Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması AK Partili Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Yazıcı: İyidere Lojistik Limanı Türkiye'nin gurur projelerinden AK Parti'li Yazıcı: İyidere Lojistik Limanı Türkiye'nin gurur projelerinden
Kaynak: AA

Türkiye, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara 'iş dünyasına destek' çağrısında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:48:22. #1.11#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara "iş dünyasına destek" çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement