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Türkiye, Rüzgarda Yüzde 28 ile En Yüksek Elektrik Üretim Oranına Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye, Rüzgarda Yüzde 28 ile En Yüksek Elektrik Üretim Oranına Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28 oldu.

Türkiye, Rüzgarda Yüzde 28 ile En Yüksek Elektrik Üretim Oranına Ulaştı
10.01.2024 - 12:33,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık."

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28 oldu. Türkiye'de tüm kaynaklardan üretilen elektrik ise 778,5 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor ise 3 Nisan'da 203 bin 69 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
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Alparslan Bayraktar, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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