Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi? - Son Dakika
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Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?

24.03.2022 11:24

Samsun'da polisin şüphe üzerine yaptığı aramada araçlarında ruhsatsız silah çıkan Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kardeşler, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek, kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Emre Gezek, para çekmek isterken bankanın bir açığını buldu. Bulduğu açıkla istediği miktarda parayı hesabına geçirebildiğini fark eden Emre Gezek 2 günde yaklaşık 70 işlem yapıp açıktan yararlanarak hesabına toplam 16 milyar TL aktardı.

TESADÜF ESERİ AÇIĞI BULDULAR

Gezek kardeşlerin, ortak kullandıkları bahse konu hesaptan para çekmek isterken tesadüf eseri bankanın bir açığını buldukları ve bu yöntemle para transferi yaptıkları öğrenildi. Parayla önce cep telefonları, sonra da lüks otomobil alan kardeşlerin Samsun'da bazı yakın akrabaların da borçlarını ödediği belirtildi.

YAKALANMA HİKAYESİ DE BİR HAYLİ İLGİNÇ

İki kardeşin yaşadıkları olay kadar yakalanma süreçleri de bir hayli ilginç. 2 Mart tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde rutin denetim yapan polis ekipleri, Gezek kardeşlerin aracını durdurdu ve ruhsatsız silah buldu. Gezek kardeşler, "Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz" diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi. Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ART NİYETLİ OLSAM YURT DIŞINA KAÇARDIM"

Soruşturmadaki ifadesinde olayı anlatan Recep Gezek, "25 Şubat tarihinde yatırım hesabı açtım. Hesabı kardeşim kullanmaya başladı. 26 Şubat'ta 5 bin liraya hisse senedi aldı. Kağıdı 1 milyar TL rakam yazarak sattı. Para hesaba yatınca, mevduat hesabına aktardı. Sahte mi diye düşünerek başka banka hesabına 100 bin lira gönderdi. Kredi kartı borcunu kapattı. ATM'den de 10 bin lira çekti. Akşam eve gelince bana anlattı. Bir AVM'ye giderek 2 tane telefon aldık. Aynı kağıdı tekrar tekrar sattık. Toplamda 16 milyar 200 milyon lira hesabımıza geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16 milyar para oldu. Durumu aile büyüklerimize anlattık. Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım paraları alır yurt dışına kaçardım." dedi.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIK"

Emre Gezek'in ise ifadesinde, "Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin' dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik. Kardeşimle havale yaparken hesap bloke oluyordu. Bankayı aradığımızda 'Güvenlik sebebiyle olmuştur' diyorlardı. Blokenin kaldırılmasını istedik, onlar da kaldırdılar. İki gün sonra kardeşim Recep'i aradılar. 'Hesabına yüklü para girişleri var, bunun kaynağı nedir, haberiniz var mı" diye sordular. Kardeşim de 'Haberim var' dedi. Banka görevlisi 'Nereden geldi" diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı 'Bu kadar yatırımınız var mıydı" diye sordu. Kardeşim de 'Olmasaydı çekemezdim' dedi. Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Parayı devlete bağışlayacaktık" dediği öğrenildi.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi? - Son Dakika


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