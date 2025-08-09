Türkiye-Senegal Ticaret Hedefi 1 Milyar Dolar - Son Dakika
Türkiye-Senegal Ticaret Hedefi 1 Milyar Dolar

Türkiye-Senegal Ticaret Hedefi 1 Milyar Dolar
09.08.2025 14:10
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Senegal ile ikili ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimiz bulunmaktadır. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi özel sektörün önüne konuldu. İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedefe çok kısa bir zamanda ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Türkiye - Senegal İş Forumu, Senegal Başbakanı Ousman Sonko, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir ve çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleşti. Forumda, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejiler, yatırım alanlarında iş birliği fırsatları ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

"Türkiye - Senegal arasında ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar"

Forum kapsamında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi. Bakan Bolat, 1 milyar dolar yıllık ticaret hacmi hedefi olduğunu belirterek, "2025 yılının ilk yedi ayında da ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 216 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu zaman zarfında, Senegal'e olan ihracatımız 205 milyon dolar olurken ithalatımız 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Senegal ile ikili ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimiz bulunmaktadır. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi özel sektörün önüne konuldu. Türkiye ile Senegal arasındaki işbirliğini geliştirmeye önem veriyoruz. İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedefe çok kısa bir zamanda ulaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türk iş insanlarının Senegal'de yaptığı yatırım faaliyetlerinden de bahseden Bolat, "Senegal'de şu anda 60'ın üzerinde faal Türk firması bulunmaktadır. İnşaat, enerji, madencilik, gıda, mobilya, tekstil, otel yatırımları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik yatırımlarla tahmini piyasa değeri 780 milyon doların üzerinde Türk yatırımı mevcuttur. Senegal'de tarım, hayvancılık, balıkçılık, yenilenebilir enerji, hafif sanayi, turizm, dijital teknoloji, ilaç, inşaat, tekstil ve gıda gibi sektörlerin potansiyel arz ettiğini, hidrokarbonlar ve madencilik alanında her türlü iş birliğinin de önemli olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Senegal'e güvenimiz ve desteğimiz tamdır"

Senegal'in geçtiğimiz hafta açıkladığı kalkınma planından da memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, "Senegal'in geçen hafta açıkladığı 2050 kalkınma planı ve vizyonu büyük hedefler ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da bu kalkınma çalışmalarına katkı vermeyi istiyorum, Türkiye olarak Senegal'e güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Çok yakın zamanda petrol ve doğalgaz keşifleri Senegal'e kalkınma yolunda önemli motivasyon aracı olmuştur. Petrol ve Doğalgaz üretiminin önümüzdeki yıllarda artması için önemli yatırımlar yapıyorlar. Senegal 18 milyon nüfusuyla Afrika kıtasına giriş kapısı olarak büyük bir avantaj sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun 5'incisini bu yıl 16-17 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu Forum'a, Senegal'den de bakan düzeyinde ve iş dünyasından katılımdan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. 2015 yılında kurulan 'Türkiye-Senegal İş Konseyi'nin ülkelerimiz arasında doğrudan ticareti tesis edecek çabalarının sonuç vereceğine; ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da ileri düzeye ulaşacağına olan inancımı yinelemek istiyorum. Türkiye-Senegal iş dünyalarının bir araya gelerek birbirlerini tanımaları ve yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmalarını sağlamak amacıyla, 2026 yılı içerisinde bir 'Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu' düzenlemenin de ilişkilerimizin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

