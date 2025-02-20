Türkiye Sigorta ve PTT AŞ İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Sigorta ve PTT AŞ İşbirliği

Türkiye Sigorta ve PTT AŞ İşbirliği

Türkiye Sigorta, PTT AŞ ile sigorta hizmetlerini yaygınlaştırmak için işbirliği anlaşması imzaladı.

20.02.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta, PTT AŞ ile sigortacılık alanında işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile PTT AŞ'ye ait iş yerleri üzerinden sigorta hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

Kapsamı genişletilen protokol ile 2024 Ekim'de bazı yerlerde başlayan ortaklığın, tüm PTT iş yerlerinde yaygınlaşması amaçlanıyor. Türkiye Sigorta'nın Pusula Plus ekranları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle müşterilere hızlı ve kolay sigorta hizmeti sunuluyor.

Yapılan işbirliği, sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önem taşıyor. PTT AŞ aracılığıyla sunulan sigorta ürünleri arasında "Zorunlu Deprem Sigortası" (DASK), "Bireysel Sağlık Sigortası", "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası", "Trafik Sigortası" ve "Konut Ekstra Paket" gibi geniş kapsamlı poliçeler bulunuyor.

"Sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, güçlü finansal yapıları ve geniş ürün portföyleriyle sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Ünal, "PTT AŞ gibi ülkemizin köklü ve yaygın erişim ağına sahip bir kurumuyla gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik sayesinde, sigorta çözümlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor ve daha fazla kişiye güvence sağlıyoruz. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara da PTT AŞ'nin gerçekleştirdiği işbirlikleriyle Türkiye'ye değer katan hizmetler ürettiğini belirtti.

Kara, Türkiye'nin her noktasında yaygın iş yeri ağları ve 40 bine yakın personelleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz paydaşlık ilişkileriyle vatandaşlarımıza fayda sağlayacak hizmetlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği sayesinde, vatandaşlarımızın kendilerine en yakın PTT iş yerinden sigorta ürünlerine kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. PTT AŞ olarak güçlü işbirliklerimizle ülkemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin sayısını sürekli artırmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Finans, PTT, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta ve PTT AŞ İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:04:55. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta ve PTT AŞ İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.