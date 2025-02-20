Türkiye Sigorta ve PTT AŞ İşbirliği

Ekonomi

Türkiye Sigorta, PTT AŞ ile sigortacılık alanında işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile PTT AŞ'ye ait iş yerleri üzerinden sigorta hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

Kapsamı genişletilen protokol ile 2024 Ekim'de bazı yerlerde başlayan ortaklığın, tüm PTT iş yerlerinde yaygınlaşması amaçlanıyor. Türkiye Sigorta'nın Pusula Plus ekranları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle müşterilere hızlı ve kolay sigorta hizmeti sunuluyor.

Yapılan işbirliği, sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önem taşıyor. PTT AŞ aracılığıyla sunulan sigorta ürünleri arasında "Zorunlu Deprem Sigortası" (DASK), "Bireysel Sağlık Sigortası", "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası", "Trafik Sigortası" ve "Konut Ekstra Paket" gibi geniş kapsamlı poliçeler bulunuyor.

"Sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, güçlü finansal yapıları ve geniş ürün portföyleriyle sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Ünal, "PTT AŞ gibi ülkemizin köklü ve yaygın erişim ağına sahip bir kurumuyla gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik sayesinde, sigorta çözümlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor ve daha fazla kişiye güvence sağlıyoruz. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara da PTT AŞ'nin gerçekleştirdiği işbirlikleriyle Türkiye'ye değer katan hizmetler ürettiğini belirtti.

Kara, Türkiye'nin her noktasında yaygın iş yeri ağları ve 40 bine yakın personelleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz paydaşlık ilişkileriyle vatandaşlarımıza fayda sağlayacak hizmetlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği sayesinde, vatandaşlarımızın kendilerine en yakın PTT iş yerinden sigorta ürünlerine kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. PTT AŞ olarak güçlü işbirliklerimizle ülkemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin sayısını sürekli artırmaya devam ediyoruz."