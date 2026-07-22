Bakan Bolat: Şam Fuarı’na Güçlü Katılım Olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasında yapılan ortak anlaşmalar aracılığıyla iş birliğinin sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki ay sonunda Uluslararası Şam Fuarı çok geniş katılımla yapılacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Türk iş alemi, Şam Uluslararası Fuarı'na güçlü bir fuar katılımı ve ziyaretçi katılımı ile orada yerini alacaktır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde Suriye Serbest Ticaret, Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Genel Gümrükler ve Sınır Kapıları Kurumu (GABC) Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi'nin katılımıyla gerçekleşen forumda, Suriye'deki yatırım fırsatları, serbest ticaret ve sanayi bölgeleri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Programda konuşan Bakan Bolat, Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili ve heyetler arası resmi görüşmeleri tamamladıklarını, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ve yeni iş birliği alanlarında birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıklarını söyledi. Bolat, forum kapsamında TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ), İslam Ticaret Odası ve BOMACO'nun ortak serbest ticaret ve yatırım bölgelerine ilişkin sunum yapacağını belirtti. TOBB ve GTİ'nin son 22 yılda Türkiye'de yaklaşık 20 gümrük kapısının yap-işlet-devret modeliyle modernize edilmesi ve kapasitesinin artırılması konusunda başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Bolat, Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi ile bu alandaki iş birliklerinin sürdüğünü söyledi.

"3 milyar 750 milyon dolara yakın bir toplam ticaret hacmine ulaştık"

Suriye devriminin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçtiğini belirten Bakan Bolat, bu süreçte Suriye'de hükümetin ülkenin birliği, bütünlüğü ve istikrarlı yönetimi konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin birliğini ve beraberliğini koruyan, huzur ve istikrar içinde bir yapıya kavuşmasına başından bu yana güçlü destek verdiğini ifade eden Bakan Bolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"8 Aralık 2024 devriminden bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütün bakanlıklar olarak Suriye'deki bakanlıklarla birlikte yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. ve bu noktada iki ülke arasında her iki saygıdeğer cumhurbaşkanının belirlediği 10 milyar dolar dış ticaret hedefine ulaşma konusunda olumlu bir yol katetmiş bulunuyoruz. Sadece geçen yıl karşılıklı ticaretimizde yüzde 40'ın üzerinde bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yakın bir toplam ticaret hacmine ulaştık. Bunu inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da ilerletme konusunda kararlıyız. Bunun gerçekleşmesi için tabii her iki ülkede de üretimin, yatırımların artması gerekiyor. ve ticaretin geçiş noktası olan kara yolu gümrükleri, ulaşım hatları, deniz yolu ulaşım hatları ve gümrüklerin de bu gelişmeye paralel olarak güçlendirilmesi, genişletilmesi, modernleştirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede bizim Türkiye ve Suriye olarak halen sırada faal yedi tane gümrük kapımızdan altı tanesinde ticaret 7 gün 24 saat yapılabilmektedir ve yolcu geçişleri de yapılabilmektedir. Bir tane Yayladağı-Keseb gümrüğümüzde de küçük ticari araçlar ve yolcu geçişleri yapılmaktadır."

"Türkiye ve Suriye üzerinden Körfez ülkelerine petrol ve doğal gaz koridorlarının genişletilmesinin büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır"

Bolat, son dönemde yaşanan ABD-İran-İsrail geriliminin alternatif ulaşım ve enerji koridorlarının önemini artırdığını belirterek, "Türkiye'den Suriye ve Suriye üzerinden de Ürdün, Irak ve diğer Körfez ülkelerine gerek kara yolu ulaşım koridoru gerekse petrol ve doğal gaz koridorlarının genişletilmesi, büyütülmesi ve yeni yapımları konusunda büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. ve bu konuda da her iki ülke hükümeti Türkiye ve Suriye olarak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle transit ticareti hızlandırma konusunda çok olumlu gelişmeler sağladık. Yaklaşık 14 yıldır kapalı olan Suudi Arabistan transit ticareti ve Suriye-Ürdün üzerindeki transit ticaretler 15 Nisan'dan bu yana düzenli yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki ay sonunda 'Uluslararası Şam Fuarı' çok geniş katılımla yapılacaktır"

Türkiye ile Suriye arasında kurulan ortak anlaşmalar aracılığıyla iş birliğinin sürdüğünü belirten Bakan Bolat, "Geçen yıl Türkiye ile Suriye arasında Ortak Gümrük Komitesi'ni kurmuştuk. Yine geçen yıl JETCO adıyla bilinen Türkiye-Suriye Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'ni de kurmuştuk. Bu çalışmalarımız, bu komitelerde koordinasyon ve iş birliği çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Önümüzdeki ay sonunda 'Uluslararası Şam Fuarı' çok geniş katılımla yapılacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Türk iş alemi Şam Uluslararası Fuarı'na güçlü bir fuar katılımı ve ziyaretçi katılımı ile orada yerini alacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA