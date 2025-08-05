Türkiye-Suriye Ticaretine Yeni Adımlar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Suriye Ticaretine Yeni Adımlar

05.08.2025 13:44
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Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile sınır geçişlerini kolaylaştıracak modernizasyon adımlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile sınır geçişlerini kolaylaştıran, ticareti hızlandıran ve güvenliği artıran modernizasyon adımlarını attıklarını ve bu ülkeye açılan gümrük kapılarını iyileştireceklerini belirterek, "Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek." dedi.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin, halkının çalışkanlığı ve üretkenliği sayesinde yeniden kalkınacak güce sahip olduğunu ifade ederek, sanayiden tarıma, imalattan hizmet sektörüne kadar birçok alanda bu ruhun etkisini çok yakında daha da güçlü hissedeceklerini söyledi.

Söz konusu ayağa kalkma, yeniden inşa ve üretme sürecinde, Türkiye'nin en güçlü katkılar sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bolat, bu kapsamda, Türk firmalarının imalattan altyapıya, bankacılıktan inşaata kadar sahip olduğu yetkinlik ve deneyimlerle Suriye'de öncülük edeceğine inandıklarını belirtti.

Bolat, bu kapsamda, geçen ay Suriye'yi ziyaret eden TOBB heyetinin gerçekleştirdiği verimli temasların son derece önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Karşılıklı olarak gerçekleşen bu ziyaretler ve yapılacak anlaşmalar, hem ülkemizin karşılıklı fayda temelinde güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesine vesile olacak hem de ticaret ve sanayi odalarının kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi için çok önemli bir adım olacaktır."

"Firmalarımız Suriye'nin yeniden imar projelerini üstlenmeye hazır"

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar'ın ziyareti kapsamında bugün imzaladıkları Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurucu Protokolü'ne ilişkin bilgi veren Bolat, ilk JETCO toplantısını kısa zaman içerisinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bolat, bundan sonra düzenli aralıklarla yapacakları JETCO toplantılarının her iki ülkenin iş dünyasını kurumsal zeminde bir araya getireceğine dikkati çekerek, iki ülke arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" tesis etmeye yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede, gümrük rejimi uygulamalarını ve taşımacılık alanındaki faaliyetleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek. Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanının yeniden sağlanacağı, oluşan işbirliği alanları ile ticarette ülkelerimizin birlikte kazanacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Gümrük alanındaki işbirliğimize de aynı stratejik vizyonla yaklaşıyor, sınır geçişlerini kolaylaştıran, ticareti hızlandıran ve güvenliği artıran modernizasyon adımlarını atıyoruz, Suriye'ye açılan gümrük kapılarımızı iyileştiriyoruz. Lojistik imkanlarımızı hava yolunda da güçlendiriyoruz. İmar ve inşaat konusunda ise firmalarımız Suriye'nin bilhassa kamu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret modellerini uygulayacağı ulaştırma altyapısı ve yeniden imar projelerini üstlenmeye hazır."

Bolat, iki ülke arasında enerji alanında geçen hafta atılan adımın önemine de dikkati çekerek, günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını, ilerleyen dönemde de gerçekleştirilecek ortak enerji ve elektrik santralleri projeleriyle tüm dünyaya emsal teşkil edecek işbirliğinin geliştirileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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