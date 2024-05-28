Ekonomi

(ANKARA) Türkiye Tacikistan İş Forumu TOBB ev sahipliğinde gerçekleşti

ANKARA - Türkiye ile Tacikistan ticari işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlayan, Türkiye-Tacikistan İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Türkiye-Tacikistan İş Forumu gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki iş ve yatırım imkanlarının değerlendirildiği forum çerçevesinde, sanayi, enerji, ulaştırma, gençlik ve spor, bilim ve teknoloji, medya, sağlık, kültür ve sanat gibi birçok ticari alanda yeni işbirlikleri oluşturulması amaçlandı.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türk iş dünyası olarak, kültürel ve tarihi açından Tacikistan'ı kendilerine yakın hissettiklerini belirtti. Ardıç, iki ülke arasındaki güçlü ve tarihi bağlara rağmen, 500 milyon dolar civarındaki ikili ticari ilişkilerinin mevcut düzeyinden memnun olmadıklarını belirterek, "Bunu 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Tacikistan'da 700 milyon dolar civarında toplam 52 müteahitlik projesi gerçekleştirdik. Türkiye son 5 yıl itibarıyla Tacikistan'da 5'inci büyük yabancı yatırımcı konumundadır. Son 10 yıllık dönemde Türk firmalarınca Tacikistan'da gerçekleştirilen yatırımların tutarı 200 milyon doları geçmiştir. Bugün, yeni versiyonu imzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, yatırımlarımızı karşılıklı olarak artırıcı bir etki oluşturacaktır" şeklinde konuştu

"Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin kazanç sağlayacak bir anlayışla gelişmesi için elimizden geleni yapacağız"

Ardıç, vize konusunun da iş insanlarımız için sorun olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Vizede yaşanan sıkıntıların, ticaret ve yatırımlar için ciddi bir caydırıcı etkisi var. Bu konu, bir an önce sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Birliğimiz ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Anlaşmasını imzalamıştır. Kısa süre içinde Oda'nın çalışmalarına başlamasını umuyoruz. Tacikistan coğrafi olarak da son derece avantajlı bir konumdadır. Orta Asya ve İpek Yolu bölgesinde anahtar bir mevkidedir. Çin'e yönelik taşımalarda önemli bir alternatif teşkil etmektedir. Biz, Türk iş dünyası olarak, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin her iki ülke için de kazanç sağlayacak bir anlayışla gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu.

Programa ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabır, Tacikistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Devlet Mülk Yönetimi Devlet Komitesi Başkanı Sulton Rahımzoda, Tacikistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Nasimdzhon Anvarov ve iş dünyasından birçok sektör temsilcisi katılım sağladı.