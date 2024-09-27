Türkiye Tohum İhraçında Lider

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz." dedi.

Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı törenine katılan Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, tohumdaki yerlilik oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz. O doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrulardan artık hepimizin uzaklaşması gerekir. Bu konu nedense temcit pilavı gibi pişirilip pişirilip önümüze geliyor. Türkiye'nin tohum anlamında, tohumculuk anlamında hiçbir problemi yoktur. Bundan sonraki dönemde de inşallah millilik oranımızı çok daha ilerilere götürerek bu konuda dünyada pozisyonumuzu, yerimizi kuvvetlendirmiş olacağız. Gübre konusunda son 22 yılda 89 milyar liralık destek verdik."

"Üretim planlaması çok önemli, sözleşmeli üretim çok önemli"

Gaziantep'te belediyelerin tarıma önemli destekler verdiğini dile getiren Yumaklı, Bakanlığının desteklerinin yanında bunların da önemli olduğunu vurguladı.

Belediyelerin fıstık alımında çiftçilere de önemli destekler sağladığını anlatan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tarımsal üretimiyle alakalı 2022 sonundaki üretimi 129 milyon tondu, 2023 yılında 139 milyon tona yükseldi. Bunu çok daha ilerilere taşımak bütün amacımız, bütün gayemiz ve sorun yaşamamak için ben buradan tekraren altını çizerek söyleyeyim: Üretim planlaması çok önemli, sözleşmeli üretim çok önemli. Başta buzağı destekleri ve bitkisel ürün sigorta destekleri konusunda 2 milyar 900 milyon liranın üreticilerimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatırılacağının da haberini buradan vermek istiyorum."

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ilgililer katıldı.