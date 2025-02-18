Türkiye Traktör Pazarı Yenilenme Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Traktör Pazarı Yenilenme Bekliyor

Türkiye Traktör Pazarı Yenilenme Bekliyor

2024'te %26,7 daralan traktör pazarında 700 bin traktör yenilenmeyi bekliyor.

18.02.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye traktör pazarı, 2024'te yüzde 26,7 daralmış olsa da yenilenmeyi bekleyen 35 yaş üzerinde yaklaşık 700 bin traktörle ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de traktör sayısı 2024'te öneki yıla göre yüzde 3,6 (79 bin 107 adet) artarak 2 milyon 265 bin 267'ye ulaştı. Türkiye'de 100 bin adedin üzerinde traktör sadece tarımsal üretimde önde gelen Manisa ve Konya'da bulunuyor.

Traktör pazarının daraldığı 2024'te ikinci el piyasası da yatay geçti. Geçe yılikinci el traktör pazarı 2023'e göre 289 bin 140'tan 288 bin 619'a geriledi. Geçen yıl traktör üretimi 2023'e göre 57 bin 570'ten yüzde 20,7 azalışla 45 bin 638'e düştü. 2024'ün aralık ayında ise 4 bin 345'ten 2 bin 582'ye yüzde 40,6 gibi ciddi bir azalma yaşandı.

Türkiye traktör pazarı, geçen yıl yüzde 26,7 daralarak 57 bin 68 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 2023'e göre ciddi bir daralma yaşansa da 10 yıllık ortalama olan 53 bin 474'ün yüzde 6,7 üzerinde bir rakamla yıl tamamlandı. Traktör ihracatı da 2023'e göre 16 bin 752'den yüzde 22,5 azalmayla 12 bin 988'e geriledi. Bu yıl da 48-56 bin arasında bir pazar bekleniyor.

Türkiye'de 2 milyon 265 bin traktör bulunuyor. Bunların yaklaşık 1,4 milyondan fazlası aktif olarak kullanılırken, 35 yaş üzerinde 700 bin civarında traktör yenilenmeyi bekliyor. Mevcut traktörlerin ise yüzde 48'i 24 yaşın üzerinde bulunuyor. 2023'te dünyanın en büyük 4. büyük pazarı olan Türkiye, halen dünyanın en büyük ilk 10 traktör pazarından biri olarak yerli ve yabancı firmaların iştahını kabartıyor.

Hem 700 bin civarında acil yenilenmesi gereken traktör varlığı hem 1 milyondan fazla önümüzdeki yıllarda değişmesi muhtemel olanlar hesaba katıldığında Türkiye'nin, yüksek bir pazar potansiyeline sahip olduğu ortaya çıkıyor. Bu potansiyeli bilen yerli ve yabancı firmalar, uygun farklı kampanyalarla Türk çiftçisine traktör satmak için birbirleriyle yarışıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Traktör Pazarı Yenilenme Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:18:08. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Traktör Pazarı Yenilenme Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.