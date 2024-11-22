Türkiye- Türkmenistan Enerji İşbirliği

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan Devlet Bakanı ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması konusuyla gaz ve petrol alanında ikili işbirliğini görüştü.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Babayev ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Bayraktar, paylaşımında "Türkmenistan gazının ülkemize, buradan da Avrupa'ya taşınması noktasında alternatif rotaları ele aldık. Ayrıca Türkmenistan'ın petrol ve doğal gaz sahalarında milli şirketlerimiz BOTAŞ ve TPAO ile gerçekleştirilebilecek ortak projeleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.