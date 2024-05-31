Türkiye ve AB, enerji alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve AB, enerji alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi

Türkiye ve AB, enerji alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmede, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı ve enerji dönüşümü hedefleri ele alındı. Bayraktar, Türkiye'nin gelişmiş enerji altyapısıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük katkı sağladığını belirtti. Doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile AB'nin birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Bayraktar, Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunu gündeme getirdi. Ayrıca Bulgaristan ve Romanya ile işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin güçlü altyapısı ile kendi ihtiyacının yarısını LNG olarak karşılayabildiğini ve bu sayede Avrupa'da birçok ülkeyle işbirliği yapabildiğini kaydetti. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi alanında büyük potansiyeli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldığını anımsattı. Eskişehir'de dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bulduklarını hatırlatan Bayraktar, şehirde kurulması planlanan endüstriyel tesis konusunda Avrupa ile işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

31.05.2024 16:37
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı ve enerji dönüşümü hedefleri ele alındı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gelişmiş enerji altyapısıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük katkı sağladığını belirtti.

Doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile AB'nin birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Bayraktar, Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunu gündeme getirdi.

Bayraktar, bu alana uzun dönemli yatırım yapılması ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Bulgaristan ve Romanya ile işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin güçlü altyapısı ile kendi ihtiyacının yarısını LNG olarak karşılayabildiğini ve bu sayede Avrupa'da birçok ülkeyle işbirliği yapabildiğini kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi alanında büyük potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldığını anımsattı.

Eskişehir'de dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bulduklarını hatırlatan Bayraktar, şehirde kurulması planlanan endüstriyel tesis konusunda Avrupa ile işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği, Nadir Toprak, Bulgaristan, Eskişehir, Romanya, Türkiye, Ankara, Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve AB, enerji alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi - Son Dakika

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