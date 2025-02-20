Türkiye ve Katar Arasında Ekonomik Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Katar Arasında Ekonomik Protokol İmzalandı

Bakan Şimşek ile Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için protokol imzaladı.

20.02.2025 17:59
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin görüştüğü, görüşmenin ardından Karma Ekonomik ve Mali Komite Protokolü'nün imzalandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her iki ülkeden üst düzey temsilcilerin katıldığı toplantıda, stratejik ortak olan Türkiye ve Katar arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin artırılması, ekonomik ve mali işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli kararlar alınmıştır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari, bugün İstanbul'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikili görüşmenin ardından Türkiye ve Katar arasında ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve stratejik alanlarda işbirliğinin artırılması amacıyla somut adımlar atılması kararlaştırılarak Karma Ekonomik ve Mali Komite Protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Katar Karma Ekonomik ve Mali Komite Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar Devleti Maliye Bakanı Sayın Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin eşbaşkanlıklarında 19-20 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Her iki ülkeden üst düzey temsilcilerin katıldığı toplantıda, stratejik ortak olan Türkiye ve Katar arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin artırılması, ekonomik ve mali işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli kararlar alınmıştır. Karma Komisyon toplantısı çerçevesinde 19 Şubat 2025 tarihinde her iki ülke teknik heyetleri bir araya gelerek ekonomi, bankacılık, finans, ticaret ve turizm alanlarında önemli gündem konuları ve işbirliği imkanlarına dair görüşmeler gerçekleştirmiştir.

"Ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve stratejik alanlarda işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı"

20 Şubat 2025 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar Maliye Bakanı Sayın Ali bin Ahmed Al-Kuwari arasında yapılan ikili görüşmenin ardından Sayın Bakanların eşbaşkanlıklarında Karma Ekonomik ve Mali Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komite toplantısında, Türkiye ve Katar arasında ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve stratejik alanlarda işbirliğinin artırılması amacıyla somut adımlar atılması kararlaştırılmış ve toplantı sonunda Karma Ekonomik ve Mali Komite Protokolü imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yurtdışı çıkış yasağı verilmişti

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın (QNB) satın aldığı QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında dün yurtdışına çıkış yasağı verilmişti. Aras, ifadesinde, bu duruma dikkati çekerek, "Uluslararası bir bankanın 15 yıldır yönetim kurulu başkanıyım, bankanın kuruluşundan beri çalışıyorum, 70 yaşındayım, bu bankanın başında olduğum için yurt dışı ile temaslarım oldukça yoğundur, başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum, bankamızda 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz, yurt dışı çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim" demişti. Aras hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildikten bir gün sonra Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Katar ile ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla için Katar Maliye Bakanı ile protokol imzalaması dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

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