Türkiye ve Kazakistan arasında enerji alanında işbirliği anlaşması imzalandı

TÜRKİYE ve Kazakistan arasında imzalanan 'Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' ile iki ülke arasında enerji alanında ortak projeler geliştirilmesi ve ilişkilerin artırılması hedefleniyor.

Türkiye ve Kazakistan arasında enerji ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov arasında 'Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' imzalandı. Söz konusu anlaşma ile petrol ve doğal gaz sektörlerinde arama ve üretim, taşıma ve depolama uygulamaları, elektrik, yenilenebilir enerji gibi alanlarda iş birliğine gidilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Bayraktar ayrıca Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Ersayin Nagaspayev ile 'Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı da imza altına aldı. Bu mutabakat zaptı ile madencilik alanında iş birliklerinin geliştirilmesi, arama ve üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR: ORTAK PROJELER GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Bakan Bayraktar, anlaşmalara ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katıldık. Toplantı sonrasında liderlerimiz huzurunda; Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ve Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Ersayin Nagaspayev ile Türkiye-Kazakistan arasında enerji ve madencilik alanlarında iki önemli mutabakat zaptını imzaladık. Enerji alanındaki anlaşmayla petrol ve doğal gaz arama ve üretiminden, elektrik ve yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Madencilikte ise arama ve üretimi teşvik edecek iş birliklerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, ortak kalkınma hedeflerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.