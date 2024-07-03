DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi\'nden, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme hamlesi

Ekonomi

Türkiye ve Litvanya arasındaki ticaret ilişkileri, son yıllarda gösterdiği istikrarlı grafiği ve ticaret açığının önemli ölçüde azalmasıyla dikkat çekiyor. 2020 yılında belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, 2021 yılında 992 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2022 yılında 1.2 milyar dolar ve 2023 yılında ise 1.03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Litvanya'ya 2022 yılında gerçekleştirdiği 559 milyon dolar ihracat ve Litvanya'ya yapılan 645 milyon dolar ithalat değerleri, 2023 yılında sırasıyla 511 milyon dolar ve 522 milyon dolar olarak gerçekleşirken; ikili ticaretimizde örülmemiş giyim eşyaları, otomotiv, yaş meyve, makineler, hurda metal, demir-çelik ürünleri ve plastik sektörleri öne çıktı. 2021'de 263 milyon dolar olan cari açık 2023'te 14 milyon dolara kadar düştü.

İki ülke arasında 2024 yılında gerçekleşen ithalat-ihracat değerleri incelendiğinde ise 2024'ün ilk 4 ayında ticaret hacmimizin neredeyse 350 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini görülmekte. Türk iş dünyası için umut vadeden bir diğer durum ise Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen ticarette Türkiye'nin ihracat fazlası veriyor olması. Zaten birkaç senedir azalma trendinde olan ticaret açığımızın bu sene sonunda ticaret fazlasına dönüşme ihtimali bizleri hem mutlu hem de motive ediyor.

Türkiye'nin Litvanya'nın dört bir yanından turist çekebilecek zengin bir kültürel mirasa, tarihi yerlere ve doğal güzelliğe sahip. 2012-2019 yılları arasında ülkemizi ziyaret eden Litvanyalı turist sayısı düzenli şekilde artarak, 2019 yılında 230 bine ulaştı ve rekor kırdı. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizi ziyaret eden Litvanyalı turist sayısında düşüş yaşanmış olsa da turist sayısı 2022 yılında 251 bin, 2023 yılında ise 277 bini aştı. Bu sayılara baktığımızda, Covid-19 salgını öncesi artış eğiliminin tekrar yakalanmış olduğunu görüyoruz. Bu değerler tekrar canlanan turizm sektörümüz için Litvanya'nın potansiyeli yüksek ve dikkat çekici bir pazar olduğunu gösteriyor.

Litvanya'nın bilgi teknolojisi, mühendislik ve yaşam bilimleri gibi alanlarda yüksek eğitimli ve yetenekli bir işgücüne sahip. Litvanya, ticari operasyonlar için modern altyapıya büyük miktarda yatırım yapıyor. Litvanya, özellikle rüzgar ve biyokütle olmak üzere önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. AB pazarına erişime ek olarak ürün ve hizmetlerinin ihracatı için fırsatlar sunuyor. Litvanya, yenilenebilir enerji sektörünü daha da geliştirebilir ve kendisini temiz teknolojilerde lider olarak konumlandırabilir. Bu durum yatırımları artırabilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunabilir.

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için çalışmalara devam ediyoruz. İş Konseyi olarak, Mayıs ayında Vilnius'a heyet ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimizde, T.C. Vilnius Büyükelçi Görkem Barış Tantekin, İş Konseyi karşı kanat kuruluşu Litvanya Ticaret, Sanayi ve Zanaatkarlar Odaları Birliği, Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası Türk-Litvan Ticaret Odası Başkanı ve T.C. Ticaret Baltık Ülkelerinden sorumlu Vilnius Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu ile toplantılar gerçekleştirdik. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok görüşme gerçekleştirdik. Ticaret ve yatırımın artırılması hususunda Litvanya'da mukim bulunan Türk iş insanları aradaki bağlantıyı sağlayarak çok önemli bir konuda destekte bulunuyorlar. Bu sebeple ziyaretimizde DEİK/ Dünya Türk İş Konseyi Litvanya ülke ve şehir temsilcileri ile bir araya geldik ve yeni kurulan Türk-Litvan Ticaret Odası'na ziyarette bulunarak ileriki dönemde iş birliğimizi artırmaya ve beraber etkinlikler gerçekleştirmeye karar verdik.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla 2024 yılının başında resmen kurulan Türk-Litvan Ticaret Odası (TLCC), Mayıs ayı sonunda Litvanya'da açılış etkinliğini gerçekleştirdi. TLCC&'nin iş birliği koşullarını iyileştirerek iki ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. İş Konseyi olarak, Litvanya Ticaret, Sanayi ve Zanaatkarlar Odaları Birliği, Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu ve Litvan İş Kadınları Derneği ile iş birliği ve karşılıklı ziyaret ve toplantılar ile iş dünyalarını bir araya getirmeye devam edeceğiz.