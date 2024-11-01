Dünya devlerinden Türkiye'ye büyük yatırım

Ekonomi

İklim Yatırım Fonları (CIF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası, Türkiye'nin enerji iletim sistemini güçlendirecek ve 1 milyar dolarlık ek iklim finansmanını harekete geçirecek 70 milyon dolarlık yatırım planına imza attı.

CIF'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırım dünyanın en iddialı temiz enerji genişlemesinden birinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.

POTANSİYEL, KULLANILANIN ÇOK DAHA ÜSTÜNDE

Türkiye, net sıfır emisyon hedefinin bir parçası olarak, 2035'e kadar rüzgar enerjisini iki kattan fazla, güneş enerjisi kapasitesini ise dört katına çıkarmayı planlıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli açısından yüksek değerlere sahip olmasına rağmen, güneş enerjisi potansiyelinin sadece yüzde 3'ünü, rüzgarın ise sadece yüzde 15'ini kullandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda, CIF Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu (REI) yatırım platformundan sağlanan 70 milyon dolarlık imtiyazlı finansman, Türkiye'nin enerji sisteminin "yeşil büyümesine" katkıda bulunacak. Söz konusu finansman, iletim altyapısı ve bağlantıları güçlendirecek ve akıllı şebeke iyileştirme yatırımları yapılarak ulusal enerji iletim sistemini dönüştürmeye yönelik 790 milyon dolarlık bir projeyi mümkün kılacak. Ayrıca, elektrikli şarj istasyonları, şebekenin dijitalleştirilmesi ve depolama kapasitesinde 7 bin 500 megavatlık artış dahil olmak üzere sistem esnekliğini geliştirecek bir dizi teknolojiye 330 milyon dolarlık yatırım yapılmasına da olanak sağlayacak.

Bu iyileştirmeler, Türkiye'nin elektrik şebekesinin 2035'e kadar ilave 60 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini entegre etmesine, güneş enerjisi kapasitesinin 14 gigavattan 53 gigavata çıkarılmasına ve rüzgar kapasitesinin 12 gigavattan 29,6 gigavata yükselmesine olanak tanıyacak.

TÜRKİYE, 2053 İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİNİ ARTIRMAYA KARARLI

Açıklamada görüşlerine yer verilen CIF Üst Yöneticisi (CEO) Tariye Gbadegesin, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerinin dünyanın en iddialı hedefleri arasında olduğunu belirterek, "Akıllı, esnek, uyumlu bir milli şebeke sistemine olan desteğimiz rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Türkiye'nin sürdürülebilir bir geleceğe yönelik net sıfır emisyon hedefinde, yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Çelik, şunları kaydetti: Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmaya kararlıyız. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi açısından yeşil ve temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması büyük önem taşıyor. Bu program kapsamında, temel temiz enerji dönüşümünü uygulamak için İklim Yatırım Fonları, Dünya Bankası Grubu ve EBRD ile güçlü ortaklığımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu Program, Türkiye'nin enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek, yeşil teknolojiyi ve rekabetçiliği teşvik etmek ve böylece ekonomik büyümemizi teşvik etmek için birçok fırsat sunuyor."