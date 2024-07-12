Türkiye'ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 3,8 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 3,8 Milyar Dolar Oldu

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, bu yılın ilk 5 ayında 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ise 1 milyar 74 milyon dolarlık UDY girişi kaydedildi. Yılın ilk 5 ayında ise Türkiye'ye gelen UDY miktarı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle gerçekleşti. Mayısta en fazla yatırım ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti ve Norveç en çok yatırım yapan ülke oldu.

12.07.2024 15:03
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Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk 5 ayında 3,8 milyar dolar oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından mayıs ayına ilişkin Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, mayısta Türkiye'ye 1 milyar 74 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi.

Yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine göre Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı yüzde 15 düşüşle 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 267 milyar doları aştı.

Mayıstaki yatırımların 590 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 303 milyon dolarını borçlanma araçları, 189 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı oluşturdu. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 8 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, toplam UDY girişi 1 milyar 74 milyon dolar oldu.

En fazla yatırım ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti

Mayısta gerçekleşen 590 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 247 milyon dolarlık yatırım girişiyle ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 42 pay aldı. "Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 9'luk payla geçmiş kümülatif performanslarının üzerine çıktı.

Mayısta en fazla uluslararası yatırım Norveç'ten geldi

Mayısta Türkiye'ye gelen UDY'den Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri yüzde 44 pay aldı. Aynı ay içerisinde AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri yüzde 45'lik payla Türkiye'ye en çok yatırım yapan bölge oldu.

Norveç 229 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 39'luk payla başı çekerken, onu yüzde 18 ile Hollanda, yüzde 8 ile Çekya, yüzde 5 ile İsveç ve yüzde 4 ile Azerbaycan takip etti.

Ocak-mayıs dönemi ele alındığında ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 16 ile ABD ve yüzde 10 ile Norveç olarak sıralandı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2024 Yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre 2023'te küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacmi, yüzde 2'lik düşüşle 1,33 trilyon dolara gerilemişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Norveç, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 3,8 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika

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