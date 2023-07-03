Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak

03.07.2023 16:16

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Türkiye, ekonomide dikkat çeken gelişmeler yaşamaya başladı. Merkez Bankası Başkanı Erkan, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğini ve döviz satışının kuru baskılamak için yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca, net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı yaşandı.

Türkiye, yeni ekonomi kadrosuyla sıkı bir para politikası uygulamaya başladı. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından ekonomide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ERKAN'DAN RADİKAL DEĞİŞİKLİK MESAJI

Bilindiği üzere Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 22 hazirandaki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasını çizen Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.

"KURU BASKILAMAK İÇİN DÖVİZ SATIŞI YAPILMAYACAK"

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu işaret eden Hafize Gaye Erkan, önümüzdeki dönemde Türk lirasının güçlendirilmesine vurgu yaptı. Erkan daha sonra döviz kuruyla ilgili de önemli bir mesaj verdi. Merkez Bankası Başkanı Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını duyurdu.

MAKRO İHTİYATİ ÖNLEMLER KALDIRILACAK

Erkan aynı zamanda döviz kurunu baskılama amaçlı 'makro ihtiyati önlemler'in de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.

NET REZERVLER 8,5 MİLYAR DOLAR ARTTI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı yaşandı. Net uluslararası rezervler bir haftada 8,5 milyar dolar arttı. Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış 2002 yılında Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti.

YORUMLAR (1)
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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak - Son Dakika
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