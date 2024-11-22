Türkiye-Yunanistan Denizcilik İşbirliği

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stiliyanidis ile denizcilik konusunda adil ve rekabet edilebilirlik üzerine çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, özel sektörün gelişimi ve yaygınlaşması noktasında hemfikir olduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yunan mevkidaşı Stiliyanidis ile İstanbul'da bir araya geldi. Bir süre baş başa görüşme gerçekleştiren iki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, "Denizcilik konusunda adil ve rekabet edilebilirlik üzerine çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdik, özel sektörün gelişimi ve yaygınlaşması noktasında hemfikir olduk." dedi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde (IMO) çok güzel bir işbirliğinin olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğini daha da geliştirmemiz gerektiği noktasında mutabık kaldık. Karbonsuzlaştırma ve yeşil enerji konusunda nasıl işbirliği yapabileceğimizi konuştuk. Ticari yatçılık noktasında kendisinin önemli yaklaşımları oldu. Bu konuyu beraberce konuşmaya devam edeceğiz. Küresel olayların, savaşların denizcilik sektöründeki etkilerinin neler olduğu noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Ukrayna ve Filistin'de süren savaşın sektöre etkilerini karşılıklı değerlendirdik. Arayı fazla açmadan Yunanistan'da bu toplantının devamını yapmamız gerektiğini kendileri ifade etti. Biz de en kısa zamanda Yunanistan'a gideceğiz."

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hristos Staykuras'la da daha önce görüştüklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, bugün yapılan görüşmenin bütünleyici ve tamamlayıcı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sene Sayın Miçotakis'in ülkemize yapacağı ziyarette, hazırladığımız bu çerçevenin çok daha karşılık bulacağını düşünüyoruz." dedi.

"Birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stiliyanidis de Bakan Uraloğlu ile ilk defa resmi olarak bir araya geldiklerini ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yapılan toplantının Türkiye ile Yunanistan'ın denizcilik gibi önemli bir alandaki iş birliğinin daha da güncelleştirilmiş ve daha da kuvvetlendirilmiş bir halini temsil ettiğini belirten Stiliyanidis, sözlerini söyle sürdürdü:

"Yunanistan ve Türkiye sadece iki komşu ülke değil aynı zamanda iki partner, iki ortak ülke. Söz konusu denizcilik sektörü olduğunda iki ülkenin de iş birliği yapması zaten doğanın bir gereği. Ülkelerimiz, IMO gibi birçok uluslararası kuruluşla zaten geleneksel olarak birbirleriyle ortak hareket eden ülkeler. Özellikle de IMO içerisinde birçok konuda birlikte hareket edip iş birliği yapıyoruz. Biz IMO içerisindeki bu iş birliğimizi devam ettireceğiz ve buradaki iş birliğimizi diğer alanlara da örnek teşkil edecek, yapıcı bir iş birliği modeli olarak karşımıza çıkıyor."

Stiliyanidis görüşmede, Avrupa Birliği'nin IMO nezdinde özellikle karbonsuzlaştırma konusundaki bazı girişimlerinden bahsettiğini anlattı.

İki ülke olarak uluslararası kurallar ve sorumluluklarına sahip çıkarak çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Stiliyanidis, "Özellikle de seyir güvenliği, ticaret akışının devam etmesi, karbonsuzlaştırma ve denizlerde çevrenin korunması gibi konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken de iki ülkeye özgü coğrafi belirsizliklerin çok yoğun olduğu bir ortamda bunları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stiliyanidis bugün yapılan toplantının, dün iki ülke arasında denizcilik alanında gerçekleşen teknik toplantının akabinde yapıldığını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğine vurgu yapan Stiliyanidis, sonraki dönemde iş birliğinde yol haritası teşkil edecek şekilde, iki ülke limanları arasında yolcuların ve mal ticaretinin kolaylaştırılması, denizcilik sektörüyle alakalı iş birlikleri konularının ele alındığını söyledi.

"Yunan adalarında kapıdan kolay geçiş için çalışıyoruz"

Stiliyanidis, Bakan Uraloğlu'nun dünkü teknik toplantının verimli geçtiğini ifade ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda çalışmaya edeceğimizi karşılıklı olarak teyitleştik. İş birliğine devam edeceğimiz ve geliştireceğimiz üç tane alanı sıralamak istiyorum. Birincisi denizcilik sektöründe karşılıklı olarak kazan-kazan ilkesi doğrultusunda işbirliği yapmaya devam edeceğiz. İkincisi Türkiye'yle Yunan adaları arasında kısa süreli Schengen Vizesi verilmesine yönelik işbirliğiydi ki uygulanmaya başlamasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Türkiye'den Yunan adalarına ziyaret için 100 bin civarında kısa süreli Schengen vizesi verildi. Kapıdan kolay geçiş gibi vize kolaylaştırılması üzerine çalışıyoruz. Üçüncüsü ise deniz turizmi yani cruise turizmi ve yat turizmi gerçekten çok büyük bir yükselişte. Bu alanda da bizim sahil kesimlerimizde yaşayan halklarımız için çok büyük fırsatlar var. Hiç şüphe yok ki gemicilik sektörü de iki ülkemiz arasında pozitif gündemin ayrılmaz bir parçasıdır."

Stiliyanidis, Bakan Uraloğlu ve ekibine teşekkür ederek, verimli görüşmeleri sürdürmek amacıyla mevkidaşını en kısa zamanda Atina'ya davet etti.