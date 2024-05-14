Türkmenistan doğal gazı Türkiye üzerinden Nahçıvan\'a teslim edilecek

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için mutabakata varıldığı belirterek, "Bu kış Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı. İstanbul'da düzenlenen törende konuşan Bayraktar, iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar sürdürülen ilişkilerin bugün bu anlaşmayla yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

"Azerbaycan ve Türkiye bu güne kadar birçok projeyi ortak olarak geliştirdi"

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hepinizin malumu iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar sürdürdüğümüz ilişkilerimiz bugün bu anlaşmayla aslında yeni bir aşamaya geçmiş oluyor. Devletlerimiz arasındaki ilişkiler diğer komşularımızla veya diğer ülkelerle hakikaten kıyas götürmez bir seviyede. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü irade bu ikili iş birliğinin en somut göstergesi. Aynı zamanda teminatı olduğunu düşünüyoruz. Azerbaycan ve Türkiye bugüne kadar birçok projeyi ortak olarak geliştirdi. Başta Bakü-Tiflis- Ceyhan ham petrol boru hattı, Azerbaycan petrolü başta olmak üzere Hazar bölgesindeki, Kafkas coğrafyasındaki petrolün Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de dünya piyasalarına arzı için fevkalade önem arz ediyor. Bu dünya petrol piyasası için açıkçası petrol arzının daha dengeli olması için çok önemli bir proje. Bunu iki ülkenin güçlü iradesiyle ortaya koyduk. Bunun yanı sıra ülkemizin arz güvenliği için önem arz eden Bakü-Tiflis- Erzurum doğal gaz boru hattı yine bu anlamda ikili iş birliğimizi güçlendiren projelerden bir tanesi. Son dönemde geliştirdiğimiz önemli projelerden bir tanesi Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi. Keza Güney Kafkasya Boru Hattı Projesi ve Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi ile beraber bütün bu güzergahta güney gaz koridoru oluşturarak sadece ülkemizdeki kısmı bin 811 kilometre olan hakikaten Avrupa'nın en uzun doğal gaz boru hattı projesi olma özelliği taşımakta ve dünyanın özellikle birçok krizle karşı karşı kaldığı bu son dönemde biz kararlı bir şekilde iki ülke olarak yatırımlara devam ediyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşmayla beraber açıkçası ilişkilerimiz doğal gaz alanında yeni bir boyuta geliyor" dedi.

"Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek"

Bu kış Nahçıvan doğal gazının Türkiye üzerinden teslim edileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Bu anlaşmanın içerisinde 2030 yılına kadar Azerbaycan kaynaklarını doğal gazın Türkiye'ye ilave gazın gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni bir husus, önemli bir husus. Türkmenistan doğal gazının, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz. Bunun dışında bizim Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP boru hatlarına artık yeni bir kardeş geliyor. Dördüncü boru hattımız, Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariğine ilişkin bir mutabakat sonucunda hayata geçmişti. İnşallah bu kış Nahçıvan doğal gazı bu Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. Bugün imzaladığımız bu anlaşmayla TANAP ve Güney Kafkasya doğal gaz boru hatlarının kapasitesinin artırılması konusunda yani 2030 yılı ve daha ötesini de ele almış oldu. Özellikle Hazar kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla gaz arzını sağlamak üzere özellikle Avrupa bağlantı noktalarında hem Bulgaristan'da hem de Yunanistan'daki bağlantı kapasitelerini genişletilmesi hususunda ortak çalışmaları birlikte yürüteceğiz " ifadelerini kullandı.

"Bu anlaşma Türk dünyasının birliğini daha da perçinledi"

Programda konuşan Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov, "Günümüzde Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki kurmak çok mümkün değil. Bu dostluk kardeşlik bütün önemli konularda öne çıkıyor. Enerji alanında olan ortaklığımız bu dostluğumuz ve kardeşliğimizin yapı taşlarından biridir. Bu ortaklık hem Türkiye hem Azerbaycan için çok faydalıdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı sadece bu iki kardeş ülkeyi birbirine bağlamadı. Geniş anlamda bütün kardeş Türk devletlerimizi de birbirine bağladı ve enerji ihtiyaçlarını karşıladı ve Türk dünyasının birliğini daha bir perçinledi. Bugün imzalanan mutabakatın önemli noktalarından biri budur" diye konuştu. - İSTANBUL