Türksat 6A, Türk Bilim İnsanları ve Mühendislerinin Emekleriyle Fırlatılmak Üzere ABD'ye Uğurlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A, Türk Bilim İnsanları ve Mühendislerinin Emekleriyle Fırlatılmak Üzere ABD'ye Uğurlanıyor

Türksat 6A, Türk Bilim İnsanları ve Mühendislerinin Emekleriyle Fırlatılmak Üzere ABD\'ye Uğurlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın Türk bilim insanları, mühendisler ve araştırmacılar tarafından üretilen Türkiye'nin en yüksek değere sahip yüksek teknoloji ürünü olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla bir araya gelerek Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Türksat 6A, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTech iş birliğiyle tamamlanmıştır.

04.06.2024 13:25
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatılmak üzere bugün ABD'ye uğurlanacak Türksat 6A'ya ilişkin, " Türkiye'nin bu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip yüksek teknoloji ürünü olan Türksat 6A'yı, Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerinin, Türk araştırmacılarının uzun süren emekleriyle, onların alın teriyle, akıl teriyle üretmeyi başardık." dedi.

Bakan Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'dan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla ODTÜ'de bir araya geldi.

Burada değerlendirmede bulunan Kacır, Türkiye'nin, uzay bilimi ve teknolojilerinde iddia sahibi bir ülke olması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Türksat 6A'yı bugün Türkiye'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile beraber uğurlayacaklarını belirten Kacır, "Biliyorsunuz Türkiye, Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydusunu yerli ve milli olarak geliştirebilen 11 ülkeden biri oldu. Daha önce gözlem uydularında elde ettiğimiz deneyimi bir üst seviyeye çıkarmış olduk. Türkiye'nin bu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip yüksek teknoloji ürünü olan Türksat 6A'yı, Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerinin, Türk araştırmacılarının uzun süren emekleriyle, onların alın teriyle, akıl teriyle üretmeyi başardık. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin bir bir gerçeğe dönüşmesi için birlikte gayret edeceğiz. Türkiye, uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu işleri artık gerçeğe dönüştüren, bilimde ve yüksek teknolojide dünyayla yarışabilecek işlere imza atan bir ülkedir." diye konuştu.

Astronotlar Togg ile seyahat etti

Ax-3 ekibiyle Bakanlıktan bu etkinliğe makam aracı olarak kullandığı Togg ile geldiklerini söyleyen Kacır, ekibin, yol boyunca Togg ile ilgili beğenilerini dile getirdiğini aktardı.

Kacır, bu düşüncelerden duyduğu mutluluğu ifade ederek şöyle dedi:

"Ne mutlu bizlere ki milletimizin onlarca yıllık hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampüs, Türkiye'de pek çok ilke imza atılan bir adres. Türkiye 1980'li yıllarda kendi uydularını üretme hayali kurduğunda bu alandaki ilk araştırma merkezi, ODTÜ'de bu kampüste kurulmuştu. Daha sonra ancak 2000'li yıllarda milli uydu geliştirme projelerine başlayabildik ve 1980'lerde ODTÜ kampüsünde kurulan merkez, zaman içinde TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsüne dönüştü. Bugün Türkiye'den uğurlayacağımız Türksat 6A'yı da TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTech paydaşlığında tamamlamış olduk. Bu da bir başka hayalimizin, bir başka hedefimizin gerçeğe dönüşmesi için hepimiz adına bir iftihar kaynağıdır."

Kaynak: AA

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