TurkZone CEO Talks: Gençlere Yönelik Kariyer İpuçları

Ekonomi

Londra'da eğitim gören Türk öğrenciler için ilham verici bir buluşma platformu olan TurkZone CEO Talks, Bayes Business School'da gerçekleşti. Sunucu Berfu Güven'in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan Ülker CEO'su Mete Buyurgan, yapay zeka ve dijitalleşmenin iş dünyasında büyük bir rekabet avantajı oluşturduğunu belirterek, gençlere "Öğrenmeyi öğrenin" ve "Önce kurumsal deneyim kazanın" tavsiyelerinde bulundu.

İngiltere'de eğitim gören Türk öğrencileri bir araya getirerek kariyer yolculuklarına rehberlik eden TurkZone, iş dünyasının önde gelen isimlerini gençlerle buluşturmaya devam ediyor. City Turkish Society işbirliğinde gerçekleştirilen TurkZone CEO Talks - Şubat 2025 etkinliği, Bayes Business School ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye'nin önde gelen markalarından Ülker'in CEO'su Mete Buyurgan, kariyer yolculuğunu, krizlerle nasıl başa çıktığını, liderlik anlayışını ve geleceğin iş dünyasında başarılı olmanın yollarını gençlerle paylaştı.

"Ürün geliştirme 1.5 yıldan 5 dakikaya indi"

Deneyimli gazeteci Berfu Güven'in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda konuşan Mete Buyurgan, iş dünyasının son yıllarda büyük krizlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Pandemi sürecinde tedarik zinciri kırıldı, dünya genelinde gıda erişiminde kriz yaşandı. Türkiye bu süreçte dayanıklılığını gösterdi, raflar boş kalmadı. 2050'ye kadar dünya nüfusunun artışıyla gıda üretiminin yüzde 65-70 oranında artırılması gerekecek. Küresel iklim değişikliği ve artan nüfus, tarımın gelecekteki en kritik sektörlerden biri olacağını gösteriyor" dedi.

Küresel rekabetin de yeniden şekillendiğine dikkat çeken Buyurgan, "Yapay zeka ve dijitalleşme, yeni ekonomik savaş alanları oluşturuyor. Şirket içi süreçlerde yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşıyor, öyle ki daha önce 1,5 yıl süren ürün geliştirme süreçleri artık sadece 5 dakikada tamamlanabiliyor. Teknoloji artık yalnızca IT departmanlarının sorumluluğunda değil, her çalışan bir teknoloji kullanıcısı olmak zorunda. Yapay zeka, iş dünyasında eşitliği sağlarken aynı zamanda büyük bir rekabet avantajı da oluşturuyor" diye konuştu.

"Önce kurumsal deneyim kazanın"

Kendi kariyer yolculuğundan da örnekler veren Buyurgan, başarı kadar başarısızlığın da iş dünyasının bir parçası olduğunu dile getirerek, gençlere "Öğrenmeyi öğrenin" mesajı verdi. Buyurgan konuşmasında gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Önce kurumsal deneyim kazanıp ardından girişimciliğe yönelmek, başarı için sağlam bir temel oluşturur. Girişimcilik sadece kendi işinizi kurmakla sınırlı değil; şirket içinde yenilikçi projeler geliştiren çalışanlar da destekleniyor. Başarıya odaklanmak, uzun vadede daha büyük fırsatların kapısını açar. Ayrıca, uzmanlaşma her geçen gün daha kıymetli hale geliyor; belirli bir alanda derin bilgiye sahip olmak, gelecekte büyük bir avantaj sağlayacak."

"Beyin göçü değil, beyin gücü"

Etkinliğin son bölümünde konuşan Berfu Güven, yetenekli gençlerin Türkiye'den ayrılmasının bir kayıp olarak değil, Türkiye'nin küresel iş dünyasındaki gücünü artıracak bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Güven, "Beyin göçünü, beyin gücüne dönüştürebiliriz" dedi.

Etkinlik, genç profesyonellerin ve öğrencilerin liderlik kavramına dair yeni bakış açıları kazanmalarına yardımcı olurken, kariyer yolculuklarında önemli adımlar atmaları için rehberlik etti. Katılımcılar etkinlik sonunda networking yapma fırsatı bularak iş dünyasının dinamiklerini daha yakından tanıma şansı elde etti. TurkZone yönetimi arasında bulunan Kerem Özokur, Alanur Özokur, Kerem Gündüzkanat, Kaan Can Kımız, Ata Akçalı'nın bulunduğu TurkZone kariyer etkinlikleri ile birlikte genç yeteneklerin iş dünyasında fark oluşturmalarına katkı sağlamaya devam edecek. - İSTANBUL