TURSAB'dan KKTC'de Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

TURSAB'dan KKTC'de Bilgilendirme Toplantısı

TURSAB\'dan KKTC\'de Bilgilendirme Toplantısı

TURSAB, Mezopotamya Bölgesi acenteleri için KKTC'de tatil fırsatlarını tanıttı.

29.10.2024 15:29
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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) düzenlenen bilgilendirme toplantısına Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt ilinde bulunan seyahat acente temsilcileri katıldı.

Bölgeden 40 seyahat acentenin katıldığı bilgilendirme çalışmasıyla ilgili açıklama yapan TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, info çalışmaları ile amaçlarının bölge insanına daha avantajlı ve daha kaliteli bir tatil yaşatmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır ve bölgeden pandemi döneminde bile yurt içi ve yurt dışına tatil rezervasyonları organize ettiklerini ifade eden Baturay, "Bölge Turizm acentelerimiz bir taraftan, bölgemize turist çekmek için çalışmalar yürütürken bir diğer taraftan da bölge insanımızın güvenilir, konforlu ve huzurlu bir şekilde uygun fiyatlara tatil yapması için çalışmalar yürütmektedir. Turizm sezonun tamamlanmasına yakın Coraltravel'in destekleri ile düzenlediğimiz bu info çalışmamız ile bölge acentelerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 15 tatil oteli ile bire bir görüşmelerini yaparak kendi bölgelerinde güvenilir ve uygun fiyatlara tatil paketi satışı gerçekleştirecekler" dedi.

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Koyuncu ise, acentelerin bölgeden dünyanın dört bir yanına organizasyon ve seyahatler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Koyuncu, "2025 turizm sezonu başlamadan acentelerimiz uygun fiyatlar ile vatandaşlarımızın tatile gitmesi için 2024 Kasım ayı itibariyle 2025 Mayıs ayına kadar arayışlar içerisinde" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mezopotamya, Ekonomi, Turizm, Kıbrıs, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TURSAB'dan KKTC'de Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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