TÜVTÜRK'ten Ücretsiz Randevu Uyarısı - Son Dakika
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TÜVTÜRK'ten Ücretsiz Randevu Uyarısı

TÜVTÜRK\'ten Ücretsiz Randevu Uyarısı
21.07.2026 12:29
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TÜVTÜRK, araç muayene randevularının yalnızca resmi kanallardan ücretsiz alınabileceğini hatırlattı.

TÜVTÜRK, araç muayene randevularının ücretsiz olarak alınabildiğini hatırlatarak, araç sahiplerini resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, araç muayene randevularının yalnızca resmi kanallar üzerinden ve ücretsiz olarak alınabildiğini hatırlattı. Araç sahipleri, randevularını TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi tuvturk.com.tr, 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-devlet üzerinden ücretsiz olarak oluşturabiliyor.

İşlem yapmadan önce internet adresini kontrol edin

Araç sahiplerinin işlem yapmadan önce kullandıkları internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. TÜVTÜRK, araç muayene randevusu veya muayene ücreti adı altında telefon, SMS, e-posta ya da farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine kesinlikle itibar edilmemesini tavsiye ediyor. Bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde ise durumun TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirilmesi önem taşıyor.

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu bulunan TÜVTÜRK'ün araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir platformla iş birliği bulunmuyor. Kurum, ismini ve logosunu kullanarak vatandaşları yanıltmaya yönelik girişimlere ilişkin hukuki süreçleri titizlikle yürütürken, gelen bildirimleri de değerlendirerek gerekli işlemleri sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, TÜVTÜRK, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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