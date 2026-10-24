TZOB Başkanı Bayraktar, Hatay'da narenciyede pazarlama sıkıntısına dikkati çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TZOB Başkanı Bayraktar, Hatay'da narenciyede pazarlama sıkıntısına dikkati çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TZOB Başkanı Bayraktar, Hatay\'da narenciyede pazarlama sıkıntısına dikkati çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hatay'ın Arsuz ilçesinde narenciye bahçelerini gezdi ve üreticilerden bilgi aldı. Bayraktar, üretimin bu yıl verimli geçtiğini ancak pazarlamada sıkıntı yaşandığını belirterek yeni pazar ve üretici desteği gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hatay'ın Arsuz ilçesinde narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Gözcüler Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerini gezdi, oda başkanlarından ve üreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, ülkede narenciye üretiminde Hatay'ın Adana ve Mersin'den sonra 3'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yıl aşırı sıcaklar ve don nedeniyle narenciye üretiminin olumsuz etkilendiğini hatırlatan Bayraktar, bu yıl ise üretimin verimli olduğunu ifade etti.

Bayraktar, üretimin artmasıyla pazarlamada sıkıntılar yaşanabildiğini belirterek, yeni pazarlar bulunması ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Tarımın stratejik ve önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Tarım sektörü bir milli güvenlik meselesidir. Herkesin bunu anlaması lazım. Her şeyi erteleyebilirsiniz ama gıdayı erteleme şansınız yok. Gıdayı ertelerseniz hayatı kaybedersiniz. Pandemi sürecinde de bunu gördük. Bir kilo buğday bulamayan ülkeleri gördük. Bölgemizdeki savaşta da bunu gördük. Bu savaş da tarımsal ürünlerin pazarlanmasını, lojistiğini engelledi. Bugün de narenciyede yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı da Karadeniz'de yaşanan savaşla ilgili, mal gönderemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye belli ürünlerde, stratejik ürünlerde daima belli bir stok bulundurmak zorunda çünkü dünyada üzülerek söylüyorum, aklı başında olmayan devlet adamları var. Aklı başında olmayan bu devlet adamları bölgeyi bir savaşa sürükledi ve bu savaşın nereye evrileceği, nereye gideceği belli değil. Onun için Türkiye bu manada tedbirini almalı ve tarım sektöründe muhakkak surette pozitif ayrımcılık yapmalı, çiftçimizin sahada kalmasını sağlamalıyız."

Konuşmaların ardından Bayraktar, üreticilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Şemsi BayraktarEkonomiGüncelMersinAdanaArsuzHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 17:15:12. #7.13#
SON DAKİKA: TZOB Başkanı Bayraktar, Hatay'da narenciyede pazarlama sıkıntısına dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei