Uber Türkiye'de Hızla Büyüyor

Ekonomi

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, şu an İstanbul'da taksilerin yüzde 95'inden fazlasının Uber platformunda aktif olarak çalıştığını belirterek, "Özellikle son 2 yılda çok hızlı bir büyüme ivmesi gerçekleştirdik, bu da Türkiye'yi Uber için en hızlı büyüyen ülkelerden birisi yaptı, Türkiye Uber'in öncelikli yatırım ülkelerinden birisi oldu." dedi.

Ekonomi, finans, dijital ve teknoloji alanlarını kapsayan Global Liderler Zirvesi, "Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek" teması ile bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor.

İş dünyası fikir önderlerinin buluştuğu zirvede, Türkiye'den ve dünyadan liderlerin, düşünce önderlerinin katılımları ile 100 konuşmacı, 75 oturumda yer alıyor.

Etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen " CEO'ların Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Ajandası; Türkiye'de ve Globalde Geleceğe Nasıl Hazırlanıyoruz?" panelinde konuşan Uber Türkiye CEO'su Neyran Bahadırlı, şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Uber'in dijital dönüşüme çok güzel bir örnek olduğuna işaret eden Bahadırlı, halka açık bir şirket olan Uber'in şu an itibarıyla şirket değerinin 150 milyar dolar olduğunu söyledi.

Dünyada çok hızlı büyüyen, yayılan bir global teknoloji şirketi olduklarını dile getiren Bahadırlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye baktığımızda ise Uber Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteriyor, son 4 yıldır Türkiye'de regülasyonlar gereği sadece taksi plakalı araçlarla çalışıyoruz. Uygulamamızın indirilme sayısı kullanıcı bazında bakıldığında 8 milyona yaklaştı. İstanbul en başta olmak üzere Türkiye'de 9 şehirde aktifiz. Şu anda İstanbul'da taksilerin yüzde 95'inden fazlası Uber platformunda aktif olarak çalışıyor. Özellikle son 2 yılda çok hızlı bir büyüme ivmesi gerçekleştirdik. Bu da Türkiye'yi Uber için en hızlı büyüyen ülkelerden birisi yaptı. Türkiye, Uber'in öncelikli yatırım ülkelerinden birisi oldu."

"Üretken yapay zekanın yıkıcı etkisi olacak"

İş dünyasının geleceğinin konuşulduğu "Bugün ve Yarın Sektörleri Neler Bekliyor?" başlıklı panelde de Amazon Web Services Genel Müdürü Burak Aydın, McKinsey & Company Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Leap Lideri ve Kıdemli Ortağı Can Kendi ve Yapı Kredi Bankası Sınırsız Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan konuştu.

Aydın, üretken yapay zekanın önemine değinerek, teknolojinin diğer konulara göre ajandalarında daha ön sıralarda olduğunu söyledi.

Toplantıların genelde odak noktasının bu olduğuna dikkati çeken Aydın, üretken yapay zekanın yıkıcı etkisi olacağını ve bu yıkıcı etkiyi nasıl yöneteceklerini konuştuklarını dile getirdi.

Aydın, "Çünkü yıkılıp yeniden yapılacak, daha büyüyecek, daha fazla ekonomik değer getirecek. McKinsey araştırmasına göre, üretken yapay zeka, dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına (GSYH) 2,6-4,4 trilyon dolarlık büyüme getirecek, PwC araştırması ise 2030'a gidildiğinde 17 trilyon dolara doğru bunun genişleyeceğini söylüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir iş var. Ama burada şeyi dikkate almak lazım, bu teknoloji yeni bir teknoloji değil. Yapay zeka 1950'lerden beri biliniyor. Üretken yapay zeka işlemci gücünün artmasıyla verinin bollaşmasıyla hayatımıza değer yaratmaya başlıyor ve giderek artacak. Şu anda ChatGPT 1,7 trilyon parametreyle çalışıyor, bir önceki versiyon 150 milyardı, dolayısıyla artıyor ve daha yeni başladık. Bu çerçevede üretken yapay zeka hayatımıza birçok açıdan değer katacak." diye konuştu.

Yapı Kredi Bankası Sınırsız Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan da dijital dönüşümü eskiden yönetirken bankalar olarak kendi platformlarını, teknolojilerini, ürünlerini en iyi şekilde inovatif hale getirip müşterilere sunduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi özellikle son 2 yılda bankacılık sektöründe servis bankacılığı dediğimiz yeni bir konsept geldi. Çok basit anlatımıyla herhangi bir marka, firma ya da bir kurum belli bir müşteri tabanı varsa onlara yönelik bankacılık hizmetlerini hemen sunabilir. Dolayısıyla markaların bankalaşması konseptine doğru evriliyorsun ve burada onlarca, yüzlerce fikir oluşuyor ve çok fazla şu anda proje var üzerinde çalıştığımız ama bu fikirleri de çok hızlıca test edip hangisinin daha öne çıktığını hızlıca karar vermek lazım ki rekabetten ayrışalım."

McKinsey & Company Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Leap Lideri ve Kıdemli Ortağı Can Kendi de büyüme konusuna vurgu yaparak, iş dünyasında liderler için en önemli konulardan birinin ekonomik belirsizlik dönemlerinde büyümenin nasıl gerçekleştirileceği olduğunu belirtti.

Kendi, "Büyümeyi yönetmek, büyümeyi doğru yerde aramak çok kritik. Burada benim hep liderler için söylediğim ve sevdiğim bir söylem var. Çok kullandım ama tekrar kullanacağım. İyi bir liderin hem mikroskopu hem de teleskopu olması lazım diyoruz." dedi.