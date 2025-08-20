Ücretsiz Cep Kitapları Projesi Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Ücretsiz Cep Kitapları Projesi Başladı

20.08.2025 12:47
SOCAR Türkiye, ODTÜ ile birlikte 40 yönetim kitabını ücretsiz erişime sundu.

SOCAR Türkiye liderliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) desteğiyle hayata geçirilen ve iş dünyası ile kişisel gelişim konularında rehber niteliği taşıyan Birleşik Krallık menşeli Pocketbook Management Serisi'nden Türkçeye çevrilen 40 kitap ücretsiz erişime açıldı.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bilgiyi ve öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılacak çok önemli bir adım attıklarını belirtti.

Ibadov, "SOCAR Türkiye olarak yalnızca ekonomik değer üretmeyi değil, aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına, gençlerimizin geleceğine ve devletlerimizin ortak refahına katkı sunmayı da asli görev biliyoruz. Cep Kitapları Projesi, bu anlayışın bir tezahürüdür." dedi.

Yönetimden iletişime, liderlikten ekip çalışmasına kadar pek çok alanda kaynakları Türkçeye kazandırdıklarını, dijital ortamda her yaştan insanın ücretsiz erişimine sunduklarını belirten Ibadov, şöyle devam etti:

"Bu proje, bireylerin öğrenme yolculuğunu desteklerken aynı zamanda toplumsal gelişimin en güçlü dayanaklarından biri olan fırsat eşitliğine katkı sağlamaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği olmadan kalkınma olmaz, kalkınma olmadan da güçlü bir gelecek inşa edilemez. Biz bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyoruz. Kitapların adı 'cep kitabı' ama merak etmeyin, içindeki fikirleri enginlere sığmaz taşar nitelikte. Bu vesileyle desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, ODTÜ'nün kıymetli rektörüne ve akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte, öğrenen, düşünen ve üreten bir toplum inşa etme yolunda ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum."

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de SOCAR Türkiye'nin enerji sektöründe teknolojik kapasitesini yüksek toplumsal fayda yaratma vizyonuyla bütünleştiren ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değer katan öncü bir kuruluş olduğunu dile getirerek, "Cep Kitapları serisi, bu vizyonla ODTÜ'nün yenilikçi eğitim yaklaşımını ortak bir hedef etrafında birleştiği noktada hayat geçti. Tanıtımı gerçekleştirilen bu portalın kurumlarımızın eğitim süreçlerinde çok değerli bir kaynak olacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cep Kitapları Projesi

Cep Kitapları Projesi, bireylerin öğrenme kültürünü desteklemenin ötesinde, toplumun bu kültürün bir parçası haline gelmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, yenilikçilik ve yaratıcılığın yaygınlaştırılması, sürdürülebilir bir çevre anlayışı doğrultusunda bilgiye erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türkçe okurlara zengin içeriklerle katkı sunan bu projeyle bireylerin kişisel gelişimine destek olunurken, aynı zamanda toplumun entelektüel birikimine kalıcı bir değer kazandırılıyor.

Kitaplara ücretsiz erişim imkanı

Toplamda 100 kitabın çevirisinin planlandığı Cep Kitapları Projesi kapsamında, ilk aşamada çevirisi tamamlanan 40 kitap "www.cepkitaplari.com.tr" üzerinden ücretsiz okuyucuya ulaştırılıyor.

Birleşik Krallık menşeli Pocketbook Management Serisi, yönetim, finans, pazarlama, iletişim, liderlik ve ekip çalışması gibi birçok alanda pratik bilgiler sunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Socar, Son Dakika

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
