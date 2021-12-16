Üye Girişi
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler - Son Dakika

Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler

16.12.2021 14:02
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler

Rize'de stokçularla mücadele etmek isteyen bir gübre satış işletmesi sahibi geçtiğimiz yılın fiyatından gübre satınca kapısında kuyruk oluştu.

Rize'de stokçularla mücadele etmek isteyen bir gübre satış işletmesi sahibi geçtiğimiz yılın fiyatından gübre satınca kapısında kuyruk oluştu.

Yeni çay sezonuna aylar olmasına rağmen geçtiğimiz yıldan elinde kalan 25-5-10 ismi verilen gübreleri satılığa çıkartan işletme sahibi Muhammet Akkuş, talebin fazla olması nedeniyle ise işletme 500 kilogram kotası koymak zorunda kaldı. Sabahın ilk saatlerinde işletmeye gelen çay müstahsilleri sırasıyla gübrelerini alabildi.

Önümüzdeki yıl gübre ton fiyatının 14 bin liraları bulacağı söylentilerinin çıktığını belirten işletmeci Muhammet Akkuş, gübrenin tonunu 5 bin TL'den vatandaşlarla buluşturarak stokçuluğun önlemeye çalıştığını söyledi. Gübre satışları için ocak ayını beklemediklerini dile getiren Akkuş "Cumhurbaşkanımızın başlattığı stokçularla mücadele kampanyasına destek vermek için bu çalışmamızı başlattık. Geçen sezondan elimizde olan ve Ocak ayında fiyatı açıklanacak olan gübreleri satışa sunduk. Geçen yıldan elimizde stok vardı. Hem elimizde stok kalmaması adına hem de müstahsilimize destek vermek amaçlı böyle bir çalışma başlattık. Müstahsilimize haber verdiğimizde bu kadar ilgi beklemiyorduk. Normalde yıl sonuna kadar gider diyorduk ama 4 günde ciddi bir yoğunluk oldu" dedi.

Kendilerinin sattığı gübrenin vatandaşın önüne stokçuluk ile çıkmasına engel olmak için 500 kilogram kotası koymak zorunda kaldıklarının altını çizen Akkuş "Bu uygulamayı tabana yaymak ve bizden alıp başka kişilerin stokçuluk yapmaması adına 500 kilogram kontenjan koyma gereksinimi duyduk. Ciddi bir talep gelince bu talebi 500 kilogram olarak tabana yaymak zorunda kaldık. Bu durumdan da gerçekten çok memnunuz. Sezonda ki fiyatları bizde bilmiyoruz ama bu 'Allah razı olsun' cümlesini duymak bizi de memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Başlattıkları çalışma ile çay müstahsilinin yanında olduklarını gösterdiklerini ifade eden Akkuş "Dünyadaki gübre fiyatlarını takip ettiğimizde fiyatların nerede olacağını az biraz tahmin edebiliyoruz. Çünkü gerçekten dünyada bir kriz var. Dünyada tüm fiyatlar artıyor, her şeye zam geliyor. Bunlara istinaden bizde müstahsilimize destek olmak için bu çalışmayı yaptık" şeklinde konuştu.

Aynı sektörde olan diğer işletmecilere de seslenmeyi ihmal etmeyen Akkuş "Stokçularla mücadele çalışmasına destek için gübre sektöründe olan, bizim sektörümüzde olan tüm diğer paydaşlarımızı da bu işe davet ediyorum" diye konuştu.

Trabzon'dan Rize'ye gübre almaya geldiğini dile getiren Trabzonlu çay müstahsili Hüseyin Yalçınkaya "Her aileye 500 kilogram gübre veriliyor. 1 ton verilmiyor. Stokçulara örnek olsun. Tebrik ediyorum işletmecileri. Sonuçta gübre çay için gerekli. İsterse rahatlıkla daha fazla fiyatlara satabilir. Bu halka hizmettir, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Bir başka Çay Müstahsili Hüseyin Hut ise "7.30'dan beri buradayım. Kilosu 14-15 liradan konuşuluyor ama burası kilosunu 5 liradan veriyor. Güzel bir şey. Az önce bir arkadaş söyledi başka bir bölgede 15 liradan satıldığını söyledi. İsterse burası da o fiyattan satar ama satmıyor" şeklinde konuştu.

Gübre fiyatlarının artması için bekleyen stokçuların olduğunu kaydeden İbrahim Yıldız "Uygulama gayet güzel. O kadar yüksek fiyatların olduğuna şahsen ben inanmıyorum. Bütün gübre satıcılarına bakın depoları gübre doludur. Dolayısıyla fiyat düşürüyorlar. Allah bu arkadaşlardan razı olsun stokçuluk yapmamışlar. Uygun ve hak ettiği fiyattan veriyorlar. Ben Trabzon'dan geliyorum. Kaç gündür de bu sistem devam ediyor" dedi. - RİZE

Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler
Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler

Türk Lirası, Ocak, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti         
14:00
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim         
13:54
Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
13:37
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36'lık zam teklifi reddedildi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36'lık zam teklifi reddedildi         
12:31
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:10:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ucuz gübre almak için kuyruğa girdiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement