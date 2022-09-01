Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi

01.09.2022 10:45
Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil'in yönetim kurulu başkanı olan Ravil Maganov, Moskova'da kaldığı hastanenin camından düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırırken son dönemde çok sayıda Rus oligarkın şüpheli bir şekilde ölmesi de dikkat çekiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkede hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanıyor. Saldırıların ardından batılı devletler başta olmak üzere dünya genelinde Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alırken çok sayıda Rus oligarkın ölümleri büyük şüphe uyandırıyor. Hayatını kaybeden oligarklar, Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektöründe yer alan isimler olmasıyla dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİNİN SAHİBİ CAMDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Bugün bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş adamının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİSİ DE MAYIS'TA ÖLMÜŞTÜ

Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden ölmüştü. Aleksandr Subbotin'in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından "gerçekçi" bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin'in dostları olduğunu savundu.

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Lukoil, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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