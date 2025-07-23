ULA K ve Kutay Savunma'dan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

ULA K ve Kutay Savunma'dan İşbirliği Protokolü

23.07.2025 16:21
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ULA K ve Kutay Savunma, sürdürülebilir enerji çözümleri için işbirliği protokolü imzaladı.

ULAK Haberleşme ile Kutay Savunma arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF'te, ULAK Haberleşme ile Kutay Savunma arasında imzalanan işbirliği protokolü, mobil haberleşme altyapılarının sürdürülebilir enerji çözümleriyle entegrasyonunu sağlayarak sahada hızlı ve kesintisiz iletişimin temelini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu işbirliği kapsamında askeri operasyonlar, afet yönetimi, sınır güvenliği ve mobil komuta merkezleri gibi kritik alanlarda kullanılacak, dayanıklı ve enerji bağımsızlığı yüksek haberleşme sistemleri geliştirilecek. Modüler ve taşınabilir yapıya sahip bu çözümler farklı coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, "Mobil haberleşme altyapılarının sürdürülebilir enerji sistemleriyle entegrasyonu, kritik sahalarda iletişimde süreklilik ve güvenliği artıracak. Kutay Savunma ile yürüttüğümüz bu işbirliği, yerli mühendislik ve üretim gücümüzü sahaya taşıma kararlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Kutay Savunma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Varol ise ULAK Haberleşme ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin yerli savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Kendi mühendislik gücümüz ve üretim altyapımızla, sahada kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler sunmaya hazırız. Bu anlaşma, Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu protokolle Türkiye, kritik iletişim senaryolarında enerji verimliliği ve haberleşme güvenliğini bir arada sunan yerli çözümlerle donatılmış olacak, böylece sahadaki operasyonel kabiliyetler artırılacak.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Enerji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ULA K ve Kutay Savunma'dan İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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