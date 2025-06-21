Ulaşım Yatırımları ve Orta Koridor Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru projelerinin çeşitlendirilmesinin önemine değindi. Uraloğlu, "Orta Koridor'da 2 bin 262 kilometrelik hattın belli kısımları tamamlandı. 50 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek. 144 bin kişiye dolaylı ya da doğrudan istihdam sağlayacak. Bu proje, Çin-Avrupa arasında kilit rol oynayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 27-28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak 'Küresel Ulaştırma Forumu' öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu toplantıda; karayolları, demiryolları, deniz yolları, havacılık ve haberleşme alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

293,5 milyar dolarlık yatırım

Yapılan yatırımlardan bahseden Uraloğlu, "2002 yılından bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına 293,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı, bu yatırımlar üretime yaklaşık 1 trilyon dolarlık katkı sağladı" dedi. Uraloğlu, ulaştırma projelerinin yıllık ortalama 1 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını kaydetti.

Karayolları ve demiryolları yatırımları

Karayollarında bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, sıcak asfalt yol uzunluğunun 32 bin kilometreye, viyadük uzunluğunun 799 kilometreye ve tünel uzunluğunun 790 kilometreye ulaştığını aktardı.

Demiryolu alanında toplam ağın yaklaşık 14 bin kilometreye çıktığını, sinyalli ve elektrikli hat oranlarının yüzde 60-80 seviyelerine yükseldiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu ifade etti. Yüksek hızlı tren ağına 2 bin 251 kilometre hat eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Havalimanı ve denizcilik gelişmeleri

2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının 2025 itibarıyla 58'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, "İki yeni havalimanının ( Yozgat, Bayburt-Gümüşhane) inşaatı da devam ediyor" dedi.

"2025 yolcu sayısı hedefimiz 240 milyon"

Uraloğlu, "Uluslararası uçuş anlaşması yapılan ülke sayısı 175'e, uçuş noktası sayısı ise 353'e ulaştı. Toplam yolcu trafiği 2024'te 231 milyondu, 2025 hedefimiz ise 240 milyon yolcu" ifadelerini kullandı.

Denizcilik sektöründe liman sayısının 217'ye, yük elleçleme kapasitesinin 532 milyon tona ve tersane sayısının 85'e çıktığını açıklayan Uraloğlu, Türkiye'nin özellikli gemi üretiminde Avrupa'da önemli bir tedarikçi konumunda olduğunu ifade etti.

Kalkınma Yolu ve Orta Koridor

Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu ve orta koridora ilişkin de bilgi verdi.

Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Koridoru'na bakarsak Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp 1200 km ile Ovaköy'e, oradan ülkemizden de Kapıkule'ye kadar giden ve üç denize de bağlantısı olacak olan bir koridor. Orta koridor, kalkınma yolu koridoru gibi alternatifleri gerçekten çeşitlendirmemiz lazım" dedi.

"Tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir"

Uraloğlu konuşmasının devamında "Bugün İsrail'in İran'a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı kapatıldığı zaman Fav Limanı gelecekteki beklenen kapasitenin altına düşebilecektir. O zaman bizim elimizde orta koridorun güçlü olarak durması lazım. Deniz yollarının güçlü olarak durması lazım. Yani tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir" diye konuştu.

"Orta Koridor'da 2 bin 262 kilometrelik hattın belli kısımları tamamlandı"

Uraloğlu, Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenli uluslararası lojistik hatlardaki önemine dikkat çekerek, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerine dair detaylar paylaştı. Uraloğlu, "Orta Koridor'un Türkiye içindeki uzunluğu 2 bin 262 kilometre. Bu hattın belirli kısımları tamamlandı. 50 milyar dolarlık yatırım, 114 milyar dolarlık üretim etkisi olacağını öngörüyoruz. Proje ile 144 bin kişiye istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Koridoru'nun ise Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Kapıkule'ye uzanacağını, toplam uzunluğunun yaklaşık 4 bin kilometreye ulaşacağını aktardı. Proje kapsamında 24 milyar dolarlık yatırım ve 50 milyar dolarlık ekonomik katkı öngörüldüğü, istihdam etkisinin ise 63 bin kişi olacağı bildirildi.

Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Demiryolu Projesi

Marmaray'dan günde maksimum dört yük treninin geçişine izin verilebildiğini belirten Uraloğlu, yük taşımacılığı kapasitesinin artırılması amacıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demiryolu hattı planlandığını söyledi. Gebze- Halkalı arasında 120 kilometrelik bir hat planlandığını ve bu yıl ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. - İSTANBUL