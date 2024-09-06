Ulaştırma Bakanı Manisa\'da Gediz Kavşağı İncelemelerinde Bulundu

Ekonomi

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir- İstanbul karayolunun Manisa girişinde yapılacak olan Gediz Kavşağında incelemelerde bulunarak, kavşağın hem zaman hem akaryakıttan senelik 220 milyon TL tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Manisa'daki ziyaretleri kapsamında Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında Vali Ünlü'den brifing alan Bakan Uraloğlu daha sonra İzmir-İstanbul karayolunun Manisa girişinde yapılacak olan Gediz Kavşağında bilgi aldıktan sonra bir basın açıklaması düzenledi.

"Beş ayrı kavşağı bünyesinde barından büyük bir kavşak olacak"

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bugün biz bizi ziyaret kapsamında Manisa'dayız ve Manisa'mızın meşhur Gediz kavşağındayız. Otogar kavşağı olarak Manisa giriş kavşağı olarak da adlandırdığımız kavşak. Kendi özelliklerinden dolayı zorlu bir bölgede bulunan bir kavşak. Hem Turgutlu yolu hem Akhisar yolu, hem Manisa çevre yolu, aynı zamanda İzmir istikameti, aynı zamanda Menemen üzerinden bir bağlantı sağlayan ve şehir içerisine giren bir kavşak noktasındayız. Buradaki daha önceki imar durumu, yapılaşma vesaireden ve yine Ankara, İzmir yüksek hızlı treninin geçiş güzergahı olması hasebiyle burada projede artı buna belki zemin çalışmalarını, zemindeki problemleri, buradaki enerji yine buradaki kanallarla ilgili konuları da dikkate aldığımız zaman zorlu bir bölge. Daha önce birkaç proje üzerinde çalıştık. Detaylı bir şekilde bazı projeleri onayladık. Ama gelişen ve değişen şartlara göre uygulanabilir olmadıkların gördük. Sonrasında da burayla ilgili bir proje çalışmasını, mevcut şartları, bütün saydığım şartları da dikkate alarak bir proje çalışmasını, Kara Yolları Genel Müdürlüğü olarak ve yine Manisa Büyükşehir Belediyemiz olarak önceki dönemdeki belediyemiz olarak onlarla güzel bir işbirliği yaptık ve burada bütün trafiğin kesintisiz bir trafik ışığına takılmaksızın direksiyonel kavşak dediğimiz, kendine münhasır esasında içerisinde çok büyük bir kavşak olmakla beraber beş tane ayrı kavşak bölgesini barındıran bir kavşak diyebileceğimiz özellikli bir kavşak projesini onayladık ve yine büyükşehir belediyemiz, önceki belediye başkanımız Cengiz Ergün de bu kavşağın uygulamasını, imar dergilerini vesairesini yaptı. Biz de nisan ayı içerisinde burada yer teslimini yaparak çalışmalarımıza başladık" dedi.

"Yılda 220 milyon TL tasarruf sağlayacak"

Günlük 31 bin aracın kullandığı bölgenin yaz aylarında günlük 50 binlere ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Tabii burada konuştuğumuz ortalama bütün yıl boyunun ortalaması yaklaşık 31 bin günlük aracı konuşuyoruz. Ama pik zamanlarda, hafta sonlarında, yaz aylarında 50 binlere çıkan bir araç sirkülasyonu söz konusu. Dolayısıyla buranın yönetilmesi gerekir. Hepimizin en kıymetlisi elbette zaman. Elbette yakıttan tasarruf. Dolayısıyla bu kavşağı biz bitirdiğimizde inşallah bunların hepsini biz sağlamış olacağız. Bir yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan bir tasarruf söz konusu olmuş olacak. Çalışmalarımızın sizler de gördüğünüz hemen benim arkamda zeminle ilgili iyileştirme çalışmaları var. Yine bana göre solumda kanalların buradaki drenaj kanallarının deplasasiyle ilgili çalışmalar var. Sonuçta sahaya yayılmış durumdayız. ve inşallah bunu hızlı bir şekil bitirerek Manisa'mıza, İzmir'imize ve bütün bu bölgeye biz bu anlamda güzel güzel bir iş yapmış olacağız. Onu kazandırmış olacağız. Tabii bunların yapılmasını da elbette yerindeki iş birliği, yerindeki takip bizler için kıymetli mutlaka valimizin koordinasyonunda bütün kurumların katkısı bizler için önemli. Yine siyaseten takibi noktasında milletvekillerimizin, AK Parti ve MHP il başkanlarımızın takibi de bu anlamda önemli. Ben katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Allahuteala kazasız bizlere burada çalışmayı ve bir an önce burayı bize bitirmeyi nasip etsin. Bizde yakından takipçisi olacağız ve Manisa'mıza inşallah bu kavşağı kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Bakan Uraloğlu Gediz Kavşağındaki incelemenin ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Bakan Uraloğlu'nun Gediz Kavşağı inceleme programına Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Murat Baybatur, bakanlık bürokratları, daire müdürleri ve işçiler katıldı. - MANİSA