Bakan Karaismailoğlu: "Nissibi Köprüsü'nü 4 milyon 78 bin araç kullandı" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "Nissibi Köprüsü'nü 4 milyon 78 bin araç kullandı"

05.08.2022 11:52
Bakan Karaismailoğlu: "Nissibi Köprüsü'nü 4 milyon 78 bin araç kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine kesintisiz bağlayan Nissibi Köprüsü'nden geçen araç sayısının toplam 4 milyon 78 bine ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine kesintisiz bağlayan Nissibi Köprüsü'nden geçen araç sayısının toplam 4 milyon 78 bine ulaştığını bildirdi.

???????Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların hızla devam ettiğini, 311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadükleri 730 kilometreye çıkardıklarını anımsatarak, bu yatırımlardan birinin de Nissibi Köprüsü olduğunu bildirdi.

Köprünün Adıyaman ile Diyarbakır'ı birbirine bağlayan Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Atatürk Baraj Gölü'nü kestiği bölümde, barajın su tutmasıyla kara ulaşımının kesintiye uğradığı noktada inşa edildiğine işaret eden Karaismailoğlu, Nissibi Köprüsü'nün 21 Mayıs 2015'te hizmete alındığını kaydetti.

Karaismailoğlu, 610 metre uzunluğundaki köprüyle hızlı, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nissibi Köprüsü gergin eğik kablo askılı yöntemle ülkemizde hayata geçirilen ilk köprüler arasında yer alıyor. Köprünün yapımıyla Adıyaman ve Diyarbakır üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bağlandı. Feribotla ulaşım süresine göre seyahat süresinde yaklaşık 1,5 saatlik kısalma oldu. Ayrıca Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan uzaklığı 40 kilometre kısaldı. Açıldığı günden bu yana köprüden 4 milyon 78 bin araç geçti, zamandan 26,3 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere toplam 84,3 milyon lira tasarruf sağlandı. Karbon salınımı da 11 bin 755 ton azaltıldı."

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Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Nissibi Köprüsü, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Nissibi Köprüsü'nü 4 milyon 78 bin araç kullandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Nissibi Köprüsü'nü 4 milyon 78 bin araç kullandı" - Son Dakika
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