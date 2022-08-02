Karaismailoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkeler arası ticaretin gelişmesi ve ekonomilerimizin büyümesi adına ikili ve transit taşımacılığın serbestleştirilmesi ve geçiş ücretlerinin kaldırılması yönünde adımlar atılmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katıldığı Özbekistan'da düzenlenen "Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı"nda, ulaştırma altyapısının ekonomik gelişmenin lokomotifi olduğu bilinciyle Türkiye ve bölge için öncelikli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Özellikle de ülkelerin ekonomisine, kalkınmasına, refahına benzersiz katkılar sunacak Orta Koridor'a büyük önem verdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Orta Koridor'da, Asya ve Avrupa arasında, güçlü lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, bölge için kilit önemdeki gelişmelerin, Orta Koridor güzergahını daha da etkin hale getirerek diğer yolları tercih eden yük akışını burada tutmak için fırsatlar sunduğunu anlattı.

Sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için dost ve kardeş ülkeler olarak ortaklığın ve eşgüdümlü çalışmaların daha da verimli kılınması gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, böylece Orta Koridor'un daha karlı ve hızlı alternatif haline getirilebileceğini, diğer koridorlardaki sorunlar son bulduğunda dahi Orta Koridor'un öncelikle tercih edilen alternatife dönüştürülebileceğini ifade etti.

"Bölgemizi dünyada söz sahibi konuma yükseltmek amacındayız"

Karaismailoğlu, ulaştırma alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "2053 planlamamız çerçevesinde sizlerle de ortak çalışmalar yaparak, her birimizin bu pastadan aldığı payı artırmayı, bölgemizi dünyada söz sahibi konuma yükseltmek amacındayız." diye konuştu.

Türkiye olarak Asya-Avrupa ticaretinden azami faydayı elde etmek için devlet aklıyla, tüm kaynaklarla ve üstün gayretle çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Orta Koridor boyunca güzergahın rekabetçiliğini artıracak tedbirler almanın hayati öneme haiz olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, bölge için yeni projelere yatırım yapmanın yanı sıra var olan demir yolu sistemini geliştirmek ve darboğazların ortadan kaldırılması için de çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak irade göstermeye ve darboğazları tespit ederek iyileştirmek için çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu özellikle ifade ediyoruz. Kara yolları sektörü açısından baktığımızda da çözümlenmesi gereken konular mevcut. Geçiş belgelerinin ve alınan ücretlerin, hala nakliyecilerin önüne çekilmiş bir set oluşturduğunu görüyoruz. Ülkeler arası ticaretin gelişmesi ve ekonomilerimizin büyümesi adına ikili ve transit taşımacılığın serbestleştirilmesi ve geçiş ücretlerinin kaldırılması yönünde adımlar atılmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Aramızda taşımacılığı serbestleştirdiğimiz ülkelerle harikulade sonuçlar alıyoruz. Aynı kolaylık ve verimi, siz değerli meslektaşlarımızla da tecrübe etmek istiyoruz."

Karaismailoğlu, yüksek maliyetler ve kısıtlı yük kapasitesi nedeniyle Hazar Denizi üzerinden taşımacılık yapmanın tercih edilebilirlikten uzak kaldığını söyledi.

Geçen ay Türkiye'nin, Azerbaycan ve Kazakistan olarak bugün burada bulunulan amaçla bir araya geldiğinde sorunun çözümüne yönelik olarak çalışma grubu oluşturulduğunu aktaran Karaismailoğlu, bu çalışma grubunun alacağı tedbirlerin Hazar Denizi'ne kıyısı olmayan ülkelerin de faydasına sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

"Öncelik verdiğimiz husus, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesidir"

Özbekistan ve Azerbaycan ile Türkiye arasında ulaştırmanın her alanında yakın iş birliğinin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kara yolu alanında atılan her adım, bölge ülkeleriyle ticareti artırıcı etki oluşturuyor. Öncelik verdiğimiz husus, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesidir. Bu adımın, dostlarımızca benimsenmesi halinde ticaretimiz artacak ve milletimizin ürünlere erişimi daha ucuz ve hızlı olacak. Kara yolu sektöründe serbestleşme sağlanana kadar Özbekistan ile başlattığımız E-Permit sisteminin uygulanması, yani kara yolu geçiş belgelerinin elektronik ortamda teati edilerek takibinin ve kullanımının yine elektronik olarak gerçekleştirilmesi, ulaştırma sektörüne önemli kolaylıklar sağlayacaktır."

Karaismailoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde müzakerelerine devam ettikleri Kombine Taşımacılık Anlaşması'nın imzalanmasına da büyük önem atfettiklerini söyleyerek, Hazar Denizi taşımalarının kendilerini kombine taşımacılık çözümlerini kullanmaya yönelttiğini belirtti.

Anlaşmanın hayata geçmesiyle sadece kara veya demir yolu değil her güzergahta uygun olan taşıma modunun kullanılması imkanının ortaya çıkacağına işaret eden Karaismailoğlu, taşımacılık alanında optimum çözümleri uygulamaya izin verecek bu adımı, uygun platformlarda destekleyeceklerine inandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, ulaştırma bakanlıkları olarak bir sonraki toplantıya kadar kara yolu taşımacılığının serbestleştirilmesi, Kombine Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılması, sivil havacılık alanında çoklu tayin uygulamasına geçilmesi, Orta Koridor'daki darboğazlara ilişkin yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerindeki iç değerlendirme süreçlerini tamamlayarak, bir araya gelmenin faydalı olacağını söyledi.