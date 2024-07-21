Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Elektrikli hat uzunluğunu yüzde 237 artırdık

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'de 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu yüzde 237 artışla 7 bin 142 kilometreye yükselttiklerini bildirerek, "Mevcut ve yapımı devam eden projelerimizle orta vadede elektrikli hat oranımızı yüzde 90'a yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, demir yollarında mevcut hatların elektrikli hale getirilmesinin ekonomik ve stratejik önem arz ettiğini aktardı.

Türkiye genelinde artan yolcu ve yük taşımacılığı arzının karşılanabilmesi, işletmeciliğin daha ekonomik ve çağın koşullarına uygun hale getirilebilmesi için projelerin duraksamadan hazırlandığını ve yapımlarının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, maliyet olarak da elektrikli lokomotif giderlerinin, dizel lokomotif giderinin yüzde 33'üne tekabül ettiğine işaret etti.

Uraloğlu, bir elektrikli lokomotif çekerinin iki dizel lokomotife eşit olduğunu bildirirken, "Böylece az lokomotifle çok daha fazla yük daha kısa sürede taşınacağından hat kabiliyetinin ve kapasitesinin artması da sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz"

Elektrikli lokomotiflerin işletme ve bakım kolaylığı sağladığına da işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sadece bakım maliyeti ve ucuzluk olarak bakmıyoruz. Doğal yaşama ve çevreye olan hassasiyetimizle Türkiye'nin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda kendi demir yolu ekosistemimizi oluşturma yolunda önemli mesafe katettik. Yüksek hızlı ve hızlı demir yolu inşaatında çok önemli işlere imza attık. Milli elektrikli lokomotif, hızlı tren, elektrikli setler ve vagonlarımızın tasarımından üretimine kadar ileri teknoloji kullanılıyor, milli ve yerli imkanlarla üretim yapıyoruz."

"993 kilometrelik kesimde yapım çalışmaları sürüyor"

Uraloğlu, yenilenebilir enerjiden elektrik enerjisi üretilmesi yönünde yaptıkları çalışmalarla, daha çevreci ve ekonomik ulaşım imkanı sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Demir yollarında elektrifikasyon sistemlerini yaygınlaştırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Mevcut hatların elektrikli hale getirilmesi için yapılan çalışmalarla 2002'de 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğu yüzde 237 artışla 7 bin 142 kilometreye ulaştı. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın 993 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Malatya- Elazığ, Karaman-Ulukışla, Alayunt-Afyon- Konya, Köseköy- Gebze, Torbalı-Ödemiş hatlarımızda çalışmalarımızı tamamladık. 2 bin 926 kilometrelik kesim için ise proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mevcut ve yapımı devam eden projelerimizle orta vadede elektrikli hat oranımızı yüzde 90'a yükseltmeyi hedefliyoruz."