Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Kalkınma Yolu Koridoru ile Yük Taşıma Süresi 21 Güne İnecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Süveyş Kanalı'ndaki malum sıkıntılardan dolayı geçişler engellendi. Süveyş Kanalında 35 günde giden yükler, doğu batı istikametinde 45 günde gitmeye başladı. Halbuki bir 'Kalkınma Yolu Koridorumuz' var. Bu koridoru bitirdiğimizde sadece 21 günde bu yükleri taşıma imkanına sahip olacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından 8'incisi düzenlenen Büyük Türkiye Buluşması'nın ikinci gününde gerçekleştirilen Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri hedefler hakkında bir sunum yaptı. Sunumu sırasında bakanlık olarak yük, yolcu, data ve veri taşıdıklarını dile getiren Uraloğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşık 273 milyar dolarlık ulaşıma yatırım yaptık. Bundan sonra da 2053'e kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Karayollarında 2028'e kadar otoyol 2 bin kilometreye yakın otoyol yapacağız. Demiryollarındaki 14 bin kilometre olan uzunluğumuzu yaklaşık 18 bin kilometreye çıkaracağız. 57 havalimanımızı 61'e çıkaracağız. Deniz ticaretini geliştirerek Mavi Vatan'daki etkinliğimizi artıracağız ve haberleşme de birinci etapta 5G'ye geçmek, ikinci etapta da 6G'ye geçmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
"Amaçlarımızı gerçekleştirirken can ve mal güvenliğine dikkat etmek istiyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının amaçlarını sıralayan Bakan Uraloğlu, "Hakların savunulması noktasında ulaştırma alanında gerekli mevzuat düzenlemelerini ulaştırma alanında yapmak istiyoruz. Verimliliği, güveni artırmak ve toplumun refahını yükseltmek istiyoruz. Ulaşım alanında dünya sıralamasındaki yerimizi yükseltmek istiyoruz. Çok modlu taşımacılık bizim için kıymetli, onu ne kadar sağlayabilirsek o kadar verimli işler yaparız diye düşünüyorum. Çevreci enerjiye yatırım yapıp onu desteklemek istiyoruz ve en kıymetlisi de bunları yaparken can ve mal güvenliğine dikkat etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, bir yolcunun Türkiye'den 4 saatlik uçuşla tam 67 ülkeye gidebildiğini ifade belirtti.
"Kalkınma Yolu Koridoru sayesinde 21 günde yük taşıma imkanına sahip olacağız"
Doğu ve batı olarak Türkiye'nin orta koridor üzerinde yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "Süveyş Kanalı'ndaki malum sıkıntılardan dolayı geçişler engellendi. Süveyş Kanalında 35 günde giden yükler, doğu batı istikametinde, 45 günde gitmeye başladı. Halbuki bir 'Kalkınma Yolu Koridorumuz' var. Bu koridoru bitirdiğimizde sadece 21 günde bu yükleri taşıma imkanına sahip olacağız. Irak ile birinci derecede bu projeyi yürütüyoruz. Ciddi bir aşama kaydettik" diye konuştu.
Zengezur Koridoru'nun doğrudan Bakü'ye ulaşacak olan bir hat olduğunun altını çizen Uraloğlu, Ermenistan ya da İran tarafında geçecek olan proje sayesinde Türk dünyasındaki kapasitenin ciddi miktarda artacağını işaret etti.
Marmara Bölgesinde otoyol ringi tamamladıklarının müjdesini veren Uraloğlu, yaşanabilecek bir deprem ihtimalinde bu ringin ana arter olarak görev yapabileceğini sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, Ankara- İzmir arasında hayata geçecek olan Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin, "2026-2027 inşallah bitirip burayı hizmete açacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı Raylı Bağlantı Sistemi'ni yakında hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Kalkınma Yolu Koridoru ile Yük Taşıma Süresi 21 Güne İnecek - Son Dakika
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