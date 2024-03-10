Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye genelinde 936 km şehir içi raylı sistem hattının 407 km\'sini biz inşa ettik

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye genelinde 12 ilde işletme altında olan 936 kilometre şehir içi raylı sistem hattının tam 407 kilometresini biz inşa ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için özveriyle hayata geçirdikleri projelerle büyük bir hız kazandırdıklarını söyledi.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye genelinde 12 ilde işletme altında olan 936 kilometre şehir içi raylı sistem hattının tam 407 kilometresini de kendilerinin inşa ettiklerinin altını çizdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul dışında Ankara'da; Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Kızılay Metrolarını ve Başkentray'ı Kayseri'de; Anafartalar- Yüksek Hızlı Tren Gar Tramvayı'nı, Antalya'da; Expo Havalimanı Tramvay Hattını, İzmir'de; Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak İzban'ı, Gaziantep'te de yine Büyükşehir ile birlikte çalışarak Gaziray'ı hayata geçirdik. Şu anda da Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da 7 projede toplam 90 km uzunluğunda raylı sistem hattında çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türkiye genelinde de 82 kilometresi İstanbul'da olmak üzere 372 kilometre planlama aşamasında projemiz bulunmaktadır. Hizmete açacağımız Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımıza bakacak olursak Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. İstanbul'daki bu 3 projemizin toplam uzunluğu da 44,4 km'dir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Hattımız 8,4 km uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonlarından oluşmaktadır."

Bu hatla Kayaşehir'den yola çıkan yolcuların Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerini belirten Uraloğlu, özgün mimari tasarıma sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladıklarını açıkladı.

Uraloğlu, "Projemizi tamamlayarak; İncirli İstasyonunda; Metrobüs ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren Hattı ile, Bakırköy Sahil İstasyonunda da İstanbul Deniz Otobüsleri ile entegre ederek İstanbul'a kesintisiz bir ulaşım sistemini daha devreye sokuyoruz." dedi.

Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı ve Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı

İstanbul'a kazandırdıklarının altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi sırada Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesim kaldı. Bu projemiz için de çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz ve inşallah size ve İstanbullulara verdiğimiz sözü tutmuş olacağız. Arnavutköy'den binen bir vatandaşımız şimdilik İstanbul Havalimanından Kağıthane, Gayrettepe'ye kadar seyredecek. İnşallah bu proje Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki projede tam anlamıyla bittiği zaman sizler buradan Kayaşehir üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşma imkanı sağlamış olacaksınız.

Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek vizyonunuz ile bizlere hedef gösterdiniz ve milletimize hizmet için imkan verdiniz ve yetki verdiniz. Çok şükür bizler de gereğini yapmak için büyük gayret gösteriyoruz. Liderliğinizde birçok projeyi tamamlayarak hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza bu projelerin önemini anlatırken bir düşünsenize diyerek aslında geçmişi hatırlatıyoruz. Bir düşünsenize, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu bir an yapılmadığını düşünelim. İstanbul Boğazı'nın iki yakasını sadece iki köprüyle; Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleriyle geçtiğimizi düşünelim. İstanbul Boğazı kaç saatte geçilirdi, trafik nasıl olurdu? Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye felç olurdu. Bu düşünce bile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın hayata geçirdiği projelerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ama elbette bu çalışmalar burada kalmayacak."

Uraloğlu, bütün çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Size daha iyi hizmet edebilmemiz için 31 Mart'ta inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum kardeşimizi seçeceğiz ve onla 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'a hep beraber daha güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.