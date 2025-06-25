Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları cevapladı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail- İran arasındaki çatışmanın başladığından bugüne kadarki sürede 7 uçağın İran'da, 4 uçağın da Irak'ta kaldığını belirterek, "Irak'ta kalan iki uçağımızı, bir aksilik olmazsa, bugün getireceğiz. İran'dakileri de getirme noktasında Dışişleri Bakanlığımız ve güvenlik birimlerimizle konuyu yakından takip ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, Ankara Yelken Kulübü'nde düzenlenen "Amatör Denizci Belgesi Uygulama Eğitim Merkezleri Çalıştayı"nın açılış töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

13 Haziran'dan bugüne kadar geçen sürede kapanan hava sahalarından dolayı hava trafiğinde yeni rotalar oluşturulduğunu anımsatan Uraloğlu, bazı ülkelere olan seferlerin iptal edilmek zorunda kalındığını söyledi.

İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alan saldırısı sonucu o bölgedeki diğer bazı hava sahalarının da kapandığını ve bunların da peyderpey açılma aşamasında olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "An itibarıyla, yeni bir risk olmazsa, tamamı açılmış olacak. Bu bahsettiğim doğrudan etkilenen ülkelerin haricindeki daha güneydeki ülkeler. Biz de peyderpey hava yolu taşıyıcılarımızın seferlerini düzenlemeleri noktasında gerekli istişareleri yaptık, bundan sonra onlar düzenlenecek. Yeni bir risk görmüyoruz. Temennimiz, varılan ateşkesin devamlı olmasıdır. Yeniden bir çatışma durumunun olmamasıdır." diye konuştu.

Uraloğlu, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bütün havacılık sektörü ve bütün taşıyıcılarla istişare halinde olduklarını bildirdi.

Çatışma başladığından bugüne kadar 7 uçağın İran'da, 4 uçağın da Irak'ta kaldığını belirten Uraloğlu, "Irak'ta kalan iki uçağımızı, bir aksilik olmazsa, bugün getireceğiz. Onların bütün personelini de güvenlik amaçlı Türkiye'ye kara yoluyla getirmiştik. O süreci takip ediyoruz. Eğer bir sıkıntı olmazsa İran'dakileri de getirme noktasında Dışişleri Bakanlığımız ve güvenlik birimlerimizle konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk bayraklı gemilerde güncel bir problem yok "

Uraloğlu, İran-İsrail çatışması sonra bölgedeki Türk bayraklı gemilerin durumunun sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Biz, Türk bayraklı gemiler için bütün bölge ülkeleriyle temas halindeyiz. O anlamda Türk bayraklı ve sahipli gemilerin gerekli korumasının yapılması, onlara herhangi bir müdahalenin yapılmaması noktasında teyakkuzdayız. Denizcilik sisteminde, bütün dünyanın neresinde olursa olsun, bütün gemilerimizi hem takip ediyoruz hem de onlarla iletişim halindeyiz. Güncel bir problemin olmadığını söyleyebiliriz."

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na ilişkin soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, Türkiye'nin kıymetli bir konumu olduğuna işaret ederek, 4 saatlik uçuşta 67 ülkeye gidildiğini, ülkenin Orta Koridor'un merkezinde olan Avrupa ayağına açılan son önemli nokta olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle, üç günlük forumu gerçekleştireceklerini ve foruma 70 ülkeden katılım olacağını ifade etti.

Forumla, dünyanın birbiriyle iletişimini biraz daha güçlendirmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını bildiren Uraloğlu, "Bu vesileyle gerek bölgesel gerekse de küresel işbirlikleri noktasında, özellikle kriz anlarında nelerle süreci yönetebiliriz, krizleri ulaştırma anlamında en kolay nasıl anlatırız, sektörü denizcilik olsun, kara ve demir yolu taşımacılığı noktasında hatta hava yolu taşımacılığı noktasında nasıl daha geliştirebiliriz diye bütün dünyadan katılan paydaşlarımızla bunları konuşup önemli çıktılar alacağımızı umuyoruz ve düşünüyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların melodili yol uygulamasına ilgisinden memnun olduklarını ve farklı bölgelerden müziklerin sisteme dahil edilmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.