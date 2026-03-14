Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Isparta\'da iftar programında konuştu Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran-ABD ve İsrail savaşı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi kritik gelişmelerin küresel istikrarı derinden etkilediğini belirterek, "Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası kaosun tam ortasında Türkiye güven meşalesi, güven adası halinde durmaya devam ediyor. Küresel arenada güvenin ve itimadın adresi haline geldi Türkiye, çok şükür." dedi.

Uraloğlu, Isparta Genç İş Adamları Derneği tarafından Zümrüt Kasr-ı Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, talepleri, önerileri dinlemek için bugün Isparta'da bulunduğunu söyledi.

Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Köprülü Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç yolunun açılışını yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli ve gayretli kadrolarla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

İran-ABD ve İsrail savaşına değinen Uraloğlu, "Son dönemde bölgemizde patlak veren İran-ABD-İsrail gerilimleri, savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi kritik gelişmeler, küresel istikrarı da derinden etkilemektedir. Uluslararası ticaret ve enerji hatlarını sekteye uğratan bir süreç yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sini, LPG ve LNG'nin de yüzde 30'una yakınını etkilediğini dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu petrolün yüzde 70-80'i ise Asya ülkelerinin kullanımına gidiyordu. Doğal olarak Boğaz'daki aksaklık enerji maliyetlerini de dalgalandırıyor, yükseltiyor. Bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerle iş dünyamızı korumaya yönelik adımlar attık. İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığında alternatif rotalarla özellikle Umman-Muscat üzerinden, Suudi Arabistan üzerinden seferleri sürdürdük ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önüne geçtik. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst duruma getirdik."

Sahibi Türk olan gemileri ve denizcileri yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında da İran üzerinden değil alternatif güzergahları kullanmaları için sürücüleri yönlendirdiklerini, anbean bölgeyi takip etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın başlamaması için gayret ettiğini, şimdi de bir an önce bitmesi için çaba sarf ettiğini anlatan Uraloğlu, "Hatta ülkemizi çatışmalar içerisine çekmek isteyenlerin tahriklerinin de önüne geçmiş olduğunu, diplomasiden yana olduğunu her vesileyle vurguluyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası kaosun tam ortasında Türkiye güven meşalesi, güven adası halinde durmaya devam ediyor. Küresel arenada güvenin ve itimadın adresi haline geldi Türkiye, çok şükür." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, aynı kararlılıkla "Terörsüz Türkiye" vizyonunu da adım adım hayata geçirdiklerini belirtti.

Yarım asırdır milletin huzurunu, gençlerin geleceğini çalan terörü bitirmek için çok önemli bir süreç yaşandığını ifade eden Uraloğlu, "Bu mücadele sadece güvenlik değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı. 14.03.2026 22:23:56.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.