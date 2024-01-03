Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Metro setlerinde yerlilik oranı yüzde 60

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Metro setlerindeki yüzde 60 yerlilik payı olan ekipmanlar arasında motor, araç gövdesi ve körük, ısıtma havalandırma ve klima, aydınlatma ve yardımcı güç sistemi gibi çok önemli bileşenler bulunuyor. Üstelik ilk defa bu projeyle metro motorunu yerlileştiriyoruz. Motor içeriğindeki bileşenlerin yüzde 73'ünü yerli sanayi kaynaklı üretiyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen 'İstanbul Havalimanı Metrosu Sürücüsüz Yerli Metro Seti' teslim törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, katma değer üreten, yüksek teknolojili ve özgün tasarımlı ürünlerle küresel pazarda yer edinmiş bir Türkiye olmanın önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti. Tüm projelerde 'yerlilik ve millilik' hususunu ön planda tuttuklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "2023 yılı Nisan ayında ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldığımız, eylül ayında yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz ve şimdi de Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak ilk sürücüsüz yerli metro setimizi teslim alarak taçlandırdığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir başlangıç yaparak, yerli aracımız Togg'a kavuştuğumuz gibi yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk" şeklinde konuştu.

Yerli metro seti kullanılacak

2023 yılında İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nda bir ilk yaşandığını da hatırlatan Uraloğlu, "Yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Şimdi, teslim aldığımız sürücüsüz yerli metro setimizi de Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarımızda kullanacağız" diye konuştu.

"2024 yılı ilk çeyreğinde 'Kağıthane-Gayrettepe' kısmını da açacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmını İstanbulluların hizmetine açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde Kağıthane-Gayrettepe kısmını da açmayı planladıklarını kaydetti.

"Mart ayından önce hizmete alınacak"

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının yapım çalışmalarının ise tüm hızıyla sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki 'İstanbul Havalimanı-Kayaşehir' kesimini de 2024 yılı mart ayından önce hizmete almayı hedefliyoruz. Bu hatlarda kullanacağımız 25 metro setinin ilk 10 setini acil ihtiyaç nedeniyle yurtdışından getirmiştik. Bu araçlar ilk etapta sürücülü olarak tasarlandı ve şu anda 'İstanbul Havalimanı-Kağıthane' arasında başarıyla hizmet veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çalışan 10 metro setini de sürücüsüz sinyal sistemine uygun hale getireceğiz"

Uraloğlu, "10 setin devamındaki 15 seti ise yüzde 60 yerlilik şartıyla şu an sizlerle bir araya geldiğimiz tesislerde üretiyoruz ve İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak ilk treni bugün teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geri kalan 14 setin tamamını da 2024 yılı içerisinde teslim alacağız. Bu setlerin tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından şu anda çalışan 10 metro setini de modernize ederek, sürücüsüz sinyal sistemine uygun hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Metro motorunu 'yerli sanayi' kaynaklı üretiyoruz"

Bugün teslim alınan yüzde 60 yerlilikle üretilen ilk aracın 9 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Metro setlerindeki yüzde 60 yerlilik payı olan ekipmanlar arasında motor, araç gövdesi ve körük, ısıtma havalandırma ve klima, aydınlatma ve yardımcı güç sistemi gibi çok önemli bileşenler bulunuyor. Üstelik ilk defa bu projeyle metro motorunu yerlileştiriyoruz. Motor içeriğindeki bileşenlerin yüzde 73'ünü yerli sanayi kaynaklı üretiyoruz" dedi.

"'Gayrettepe ve Halkalı'dan havalimanına ulaşım 30 dakika"

Sürücüsüz araçların çevreye ve trafiğe olumlu etkileri olacağını ifade eden Uraloğlu, "Bin 142 kişi taşıma kapasitesine sahip ve tasarım hızı saatte 132 kilometre olan bu sürücüsüz araçlarımız, metro hattı içerisinde 120 kilometre hızla hareket edecektir. Bu hız ile araçlarımız Gayrettepe ve Halkalı güzergahlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşımı 30 dakikaya düşürmekte ve şehir içi karayolu trafik yükünü önemli oranda azaltmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Anlık olarak takip edilmesi sağlanacak"

Sürücüsüz araçlar için yaşanabilecek her türlü olumsuz durum için önlem alındığını kaydeden Uraloğlu, "Araçlarımızın tüm hareketi, kapılarının açılıp kapanması, herhangi bir personel olmaksızın tamamen otomatik olacak. Araçlar bütün bir işletme boyunca kontrol merkezi ile kendi bilgilerini paylaşarak, anlık olarak takip edilmesini de sağlayacak" şeklinde konuştu.

"İşitme engelli vatandaşlarımız için LCD ekranlar yerleştirildi"

Uraloğlu, metro setlerinde sesli ve görsel yolcu bilgilendirme, acil bir durumda haberleşme sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, özel bagaj taşıma bölümleri, engelli yolcular için güvenli alanların da mevcut olduğunu belirtti. Uraloğlu, "İşitme engelli vatandaşlarımızın anonsları okuyabilmesi için özel LCD ekranlar da vagon içine yerleştirildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı ile seyahat edecek yolcularımız da havalimanı uçuş bilgilerini araç içerisinde takip edebilecekler" ifadelerine yer verdi.

"İhtiyaç duyulan kaynak 22,6 euro"

Uraloğlu, ayrıca kamu ve özel sektör bazında raylı sistem araçları ihtiyacının belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda 2035 yılına kadar Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirlediklerini ve verimli bir işletmecilik için ihtiyaç duyulan kaynağın 22,6 milyar euro olduğunu bildirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verilen ilk 'Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti Projesi'nde iki prototip setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu, seri üretime başlandığını ve 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

"Milli ve Yerli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nde tasarım çalışmalarında sona gelindi"

Saatte 225 kilometre hıza sahip 'Milli ve Yerli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ifade eden Uraloğlu, "2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik" diyen Uraloğlu, milli banliyö tren seti prototip araç üretimi çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, "Milli tren vizyonu ile milli banliyo ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriyoruz. Artık ASPİLSAN tarafından yüzde 51 yerlilik oranıyla üretilen ilk ihtiyaç aküsü bataryalarına sahip metro araçları da kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte sürücüsüz yerli metro setini inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi de aldı. - ANKARA