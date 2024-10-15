Uluslararası Enerji Kongresi'nde Rosatom'un Rolü

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yıl 18'incisi düzenlenen ve İstanbul'da yapılan Uluslararası Enerji Kongresi ve Energy Is Future 2024 (EIF) fuarının ana ortağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin iş programında aktif bir rol alan Rosatom, fuar standında da gelecek vaat eden iş birliği alanlarını katılımcılarla paylaştı.

Kongrenin açılış töreninde konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin enerjideki gelecek hedeflerinde nükleer enerjinin rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin hayata geçirilmesi ve nükleer enerjinin ülkeye sağladığı yatırım, sosyal ve ekonomik etkinin mükemmel bir örneği. Nükleer Güç Santralleri, ulusal GSYİH'nın sürdürülebilir büyümesini sağlıyor, binlerce yeni iş yaratıyor, ekonominin yüksek teknoloji sektörlerinin gelişimini teşvik ediyor ve insanların hayatlarını daha iyiye doğru değiştiriyor. Nükleer enerji, düşük karbonlu bir enerji portföyü oluşturmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için güçlü bir araç. Türkiye'nin sürdürülebilir faaliyetler sınıflandırmasına dahil edilmesinin ve nükleer enerjinin tüm dünyada kabul edildiği gibi güvenilir bir düşük karbonlu enerji kaynağı olarak tanınmasının, ülkedeki ve gelecekteki enerji projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için elverişli koşullar sağlayacağına inanıyoruz."

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin de Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS projesinin son durumu ile ilgili şöyle konuştu:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesinin genel inşaat işleri tamamlanmak üzere. Devreye alma hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 1'inci güç ünitesinin işletmeye alınması için bütün gücümüzü ve imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu kapsamda güç ünitesinin tüm sistemleri ve bileşenleri kademeli olarak operasyonel duruma getiriliyor ve tasarım parametrelerine uygunluğu kontrol ediliyor. Diğer güç ünitelerindeki çalışmalar da planlandığı gibi yürütülüyor."

Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Polina Lyon, karbon piyasalarının geliştirilmesine yönelik bir oturumda nükleer enerjiyi 'yeşil' yatırım sınıfına dahil etmenin öneminden söz etti. İklim gündeminin uluslararası toplumu birleştirdiğini söyleyen Lyon, son yıllarda nükleer enerjinin iklim sorunlarının ele alınmasındaki rolünün giderek arttığına dikkat çekerek, bunun geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28 İklim Konferansı'nın sonuç belgelerine de yansıdığını belirtti. Lyon, "Nükleer enerjinin, Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin iklim araçlarına ve düzenleyici mekanizmalarına dahil edilmesi, nükleer enerjinin düşük karbon potansiyelini tam olarak hayata geçirecek ve ulusal karbon nötrlüğü planlarının uygulanmasını destekleyecek" diye konuştu.

Kongre kapsamında ayrıca, Rosatom'un Türkiye pazarına yönelik enerji çözümleri odaklı ürün portföyü ile lityum iyon pil ve enerji depolama teklifleri hakkında da sunumlar gerçekleştirildi. Rosatom'un fuar kapsamında açtığı stant ise Akkuyu NGS sahasında uygulanan VVER-1200 reaktör teknolojisine dayanan yenilikçi yüksek kapasiteli nükleer enerji projelerine adandı. Stantta, Akkuyu NGS projesinin artırılmış gerçeklik ile interaktif bir uygulama kullanılarak hazırlanan görselleri de yer aldı.

Etkinliğin katılımcıları ayrıca Rosatom'un kara ve deniz tabanlı düşük kapasiteli NGS projelerinin yanı sıra şirketin rüzgar enerjisi projeleri ve enerji depolama çözümleri hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, etkinlik kapsamında yapılan B2B görüşmelerinde de Akkuyu NGS projesinin satın alma faaliyetleri hakkındaki soruları yanıtladı.